Le Parisien: МО Франции решило показать кандидатам в президенты ядерные базы

Tекст: Ольга Иванова

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен намерена заблаговременно подготовить кандидатов на пост президента к управлению армией, обеспечив им доступ к секретным военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Традиционно уходящий глава государства рассказывает преемнику о ключевых аспектах управления страной и передает коды ядерного сдерживания во время передачи полномочий. Однако глава оборонного ведомства решила подготовить политиков заранее. В ближайшие дни претендентам разошлют информационные пакеты, в которые войдут стратегическая концепция Франции, закон о военном планировании и выступления президента Эммануэля Макрона по вопросам ядерного арсенала.

С января 2027 года кандидаты смогут посетить объекты, защищенные грифом военной тайны. В качестве возможных вариантов рассматриваются база подводных лодок на острове Иль-Лонг в Бресте и центр управления стратегическими воздушными силами в Таверни.

«Перед этим необходимо пройти инструктаж у генерала из Главного штаба вооруженных сил», – заявила Вотрен. Только после этого политикам разрешат общаться с военными. При этом давать публичные комментарии о посещении объектов системы ядерного сдерживания кандидатам запретят.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не наберет более половины голосов, 2 мая пройдет второй тур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский выразил опасения по поводу возможного прекращения военной помощи от Парижа в случае победы на выборах во Франции Марин Ле Пен или Жана-Люка Меланшона.

В пятницу бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сообщил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.

Ле Пен сохранила статус фаворита на выход во второй тур голосования.