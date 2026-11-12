Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

«Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.