17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
ФСБ пресекла диверсионную операцию спецслужб Украины
ФСБ: Пресечена операция спецслужб Украины по подготовке диверсий
ФСБ России пресекла масштабную диверсионно-террористическую операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось атаковать объекты критической инфраструктуры и военные корабли в Каспийском море.
Сотрудники российских органов безопасности завершили операцию по противодействию террористической деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, которая длилась с начала 2026 года, сообщает ФСБ.
В ходе операции были созданы контролируемые условия, в которых завербованные граждане России получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, квадрокоптеры и гидроциклы. Гидроциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера со взрывчаткой массой 60 кг в тротиловом эквиваленте для атак на военные корабли и гражданские суда в Каспийском море.
Кроме того, FPV-дроны предполагалось разместить в Адыгее и Краснодарском крае для атак на военные аэродромы и объекты инфраструктуры.
При этом установлено, что наряду со ставшей уже традиционной практикой их заброски «по воздуху» посредством метеозондов и дронов, украинские террористы воспользовались территориями третьих стран, организовав доставку в Россию через государства-транзитеры гидроциклов для подготовки терактов.
В ноябре агенты перешли к завершающей фазе, но их деятельность была пресечена. В результате задержаны четыре члена агентурной группы, еще двое были ликвидированы при оказании сопротивления.
По предварительной оценке, на подготовку терактов было затрачено не менее 2,5 млн долларов. Руководили атаками заместитель руководителя Центра специальных операций «А» СБУ бригадный генерал Николай Ульяницкий и генерал-майор ГУР МОу Георгий Лордкепанидзе. Возбуждено уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан России, завербованных украинскими спецслужбами для совершения масштабных диверсий на юге страны, дали признательные показания о подготовке атак.
В понедельник в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами мужчину, собиравшего данные о Черноморском флоте.
На прошлой неделе на Кубани задержали агента СБУ за подготовку теракта против российского военнослужащего. В марте 2026 года России предрекали победу над терроризмом в украинском варианте.