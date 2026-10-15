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Ученые заметили худых китов у берегов Камчатки
Ученый Волкова: На Камчатке обнаружили худых китов перед наступлением зимы
На Камчатке в заливе заметили худых китов, которым необходимо накопить жир для зимовки, сообщила старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения Волкова.
Худых китов заметили в бухте Ольга Кроноцкого залива. Морским млекопитающим требуются жировые запасы, чтобы благополучно пережить зиму.
«Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму», – заявила Волкова, передает ТАСС.
Наблюдение за животными сейчас ведется с берега из-за осенних штормов. Исследования проходят в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов. Отмечается, что наблюдение за китами является популярным туристическим предложением на полуострове, стоимость которого достигает 25 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане. Весной первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив.