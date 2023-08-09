Академик Чубарьян рассказал об уходе от европоцентризма в новом учебнике по истории России

Академик Чубарьян: В новых учебниках по истории России удалось решить проблему европоцентризма

Tекст: Андрей Резчиков

«Мы преодолели этот недостаток (акцент на европоцентризме в прежних исторических работах), причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», – считает Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик.

«Недавно мною была начата работа над учебниками для учеников с 5-го по 9-й класс, и моя главная идея сейчас заключается в том, чтобы оценки любых исторических событий, а тем более ХХ века, были на уровне современной науки. Сейчас невозможно написать о перестройке так, как это делали 30 лет назад. То же самое касается событий начала 1990-х годов. Если есть другие оценки, то нашим детям нужно указывать на эти точки зрения, потому что они сами все легко найдут в интернете», – добавил историк.

Он также рассказал, что коллективу авторов удалось оценить «Первую мировую войну с точки зрения более широкого международного контекста». Также «довольно большой материал посвящен Второй мировой войне».

«Это касается и второго фронта (фронт вооруженной борьбы США, Великобритании и Канады против фашистской Германии в 1944-1945 годах в Западной Европе), операции в Африке, Италии. Мы имели большие сложности с описанием того, что произошло в Восточной Европе, в том числе распад социалистической системы», – пояснил академик.«Что касается Африки и стран Азии, то было важно показать роль конкретных личностей. Это Джейкоб Зума, Нельсон Мандела, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и многие другие. Есть даже личности, которые проходят в истории со знаком минус», – уточнил Чубарьян.



В начале этой недели были представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. Чубарьян стал соавтором учебников по всеобщей истории.

Трактовка изложенных событий, по словам ректора МГИМО и соавтора учебника по истории России Анатолия Торкунова, исходит «из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент». Существенно расширены разделы об Азии, Африке и Латинской Америке, а также блоки о роли России в глобальных мировых событиях. Был обновлен раздел об истории Второй мировой войны, а также подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе.

Целью спецоперации России на Украине названа «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Историки напоминают, как жителей Донбасса называли на Украине «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».