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    9 августа 2023, 19:00

    Александр Чубарьян: Новые учебники истории выверены и позитивны

    Академик Чубарьян: Наши учебники истории рассчитаны не для Запада

    Александр Чубарьян: Новые учебники истории выверены и позитивны
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Что бы у нас ни написали – это сразу обречено на критическое отношение. Это не связано с содержательной стороной, которую, я уверен, на Западе не очень хорошо читали. Естественно, в учебнике «История России» рассказывается о России, которую сейчас критикуют за все», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Чубарьян, который участвовал в работе над новыми учебниками по истории для старших классов. На этой неделе прошла презентация новых пособий, которые тут же вызвали гневную реакцию на Западе.

    На этой неделе были представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Работа велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, который сообщил, что в новых книгах полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Появился раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию (СВО) России на Украине.

    В частности, целью СВО названа «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Историки напоминают, как жителей Донбасса называли на Украине «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».

    Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю.

    Трактовка изложенных событий, по словам ректора МГИМО и соавтора учебника по истории России Анатолия Торкунова, исходит «из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент». Существенно расширены разделы об Азии, Африке и Латинской Америке, а также блоки о роли России в глобальных мировых событиях. Был обновлен раздел об истории Второй мировой войны, а также подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе.

    Пособие уже включено в федеральный перечень учебников. Министр образования Сергей Кравцов сообщал 2 августа на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства, что учебник подготовили «фактически в течение пяти месяцев».

    Соавтором учебников по всеобщей истории стал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. В интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о необходимости подготовки новых пособий в столь сжатые сроки и почему на Западе тут же выступили с резкой критикой этих учебников.

    ВЗГЛЯД: Александр Оганович, немецкое издание Bild назвало новый учебник «сумасбродным», написанным в короткие сроки, восхваляющим армию и направленным на «борьбу с инакомыслием». Схожие лейтмотивы присутствуют и в других зарубежных СМИ. На Ваш взгляд, почему учебник вызвал столь гневную реакцию на Западе? Насколько эта критика обоснована?

    Александр Чубарьян: Я увидел этот учебник в первый раз на презентации в понедельник. Как западные журналисты могли прочитать этот учебник, как он к ним попал? Но эта реакция вписывается в общую концепцию отношения к России. Что бы у нас ни написали – это сразу обречено на критическое отношение. Это не связано с содержательной стороной, которую, я уверен, на Западе не очень хорошо читали.

    Естественно, в учебнике «История России» рассказывается о России, которую сейчас критикуют за все. Конечно, этот учебник от прошлых отличается тем, что он государственный, одобрен министерством образования. В нем нет мнения конкретных авторов, как было раньше. Поэтому он несет на себе печать некоего официоза. Но это выверенный учебник. Его главное отличие в том, что в учебнике по всеобщей истории значительно большее внимание уделяется странам Африки, Азии и Латинской Америки.

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости


    Я предполагаю, что западные журналисты посмотрели учебник «История России», где наша история описывается для детей в позитивном плане. Это нормально, потому что эти учебники рассчитаны не для Запада, а для нашего молодого поколения.

    ВЗГЛЯД: Еще одна линия критики касается раздела о СВО, хотя сама спецоперация еще продолжается и от деталей ее исхода будет зависеть восприятие этих событий в будущем. По Вашему мнению, не является ли внесение темы СВО в учебник преждевременным?

    А. Ч.: Я согласен с тем, что подробно и максимально объективно описать современность можно будет через 20–30 лет. Но это не значит, что сегодня не надо касаться текущих событий. Например, что касается учебника «Всемирная история», то мы показали международный контекст, фон, что важно для молодого поколения. Надо было изучить, что предшествовало нынешним событиям. И об этом подробно рассказывается в учебнике.

    В нем говорится о наших предложениях по безопасности, которые были отклонены США и Европой. Упоминается о том, что мы рассчитывали на Минские соглашения. Мы привели цитаты Франсуа Олланда (бывший президент Франции) и Ангелы Меркель (бывший канцлер ФРГ), которые прямо сказали, что Украина не собиралась выполнять условия соглашений.

    ВЗГЛЯД: В апреле 2019 года в интервью нашему изданию Вы сказали, что «прежние исторические работы страдали европоцентризмом». И хотя тогда речь шла про фундаментальную работу по всемирной истории, наверняка этот вопрос коснулся и учебника по истории России. Удалось ли в нем сместить акценты и уйти от европоцентризма? Как решалась эта задача?

    А. Ч.: Мы преодолели этот недостаток, причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире.

    ВЗГЛЯД: Владимир Мединский сказал, что в новых учебниках полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. При этом российское руководство и общество довольно остро относится к любому переписыванию истории. Как коллективу авторов удалось обойти это противоречие? И в чем конкретно выражалось это переписывание?

    А. Ч.: У Мединского была идея не переписать все по-другому. Учебник нельзя написать заново за пять месяцев. Поэтому мы взяли несколько старых учебников и на их базе создавали новые тексты. В работе участвовали авторы тех самых учебников. Я лично просил их писать о событиях с учетом актуальных данных.

    Недавно мною была начата работа над учебниками для учеников с 5-го по 9-й класс, и моя главная идея сейчас заключается в том, чтобы оценки любых исторических событий, а тем более ХХ века, были на уровне современной науки. Сейчас невозможно написать о перестройке так, как это делали 30 лет назад. То же самое касается событий начала 1990-х годов. Если есть другие оценки, то нашим детям нужно указывать на эти точки зрения, потому что они сами все легко найдут в Интернете.

    ВЗГЛЯД: На презентации учебников Вы сказали, что существенно расширены разделы об Азии, Африке и Латинской Америке, а также блоки о роли России в глобальных мировых событиях. Что еще Вы считаете самым важным в этом учебнике?

    А. Ч.: Мы оценили Первую мировую войну с точки зрения более широкого международного контекста. Довольно большой материал посвящен Второй мировой войне.

    Это касается и второго фронта (фронт вооруженной борьбы США, Великобритании и Канады против фашистской Германии в 1944-1945 годах в Западной Европе), операции в Африке, Италии. Мы имели большие сложности с описанием того, что произошло в Восточной Европе, в том числе распад социалистической системы.

    Мы не могли не считаться с тем, как на это смотрят в бывших социалистических странах, которые дают другие оценки. Поэтому подробно останавливаемся на причинах распада. Этот блок существенно дополнен по сравнению с прежними редакциями.

    Что касается Африки и стран Азии, то было важно показать роль конкретных личностей. Это Джейкоб Зума, Нельсон Мандела, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и многие другие. Есть даже личности, которые проходят в истории со знаком минус.

    ВЗГЛЯД: По словам министра образования Сергея Кравцова, основные тексты и база учебника уже знакомы преподавателям. Как этот учебник будет внедряться в школьную программу. Хватит ли времени для подготовки методичек для педагогов?

    А. Ч.: Министр показывал подготовленные образовательные программы, которым учебник должен соответствовать в любом случае. Но я придаю большое значение курсам повышения квалификации учителей, с ними нужно общаться и работать, помогать. Я лично общаюсь с учителями и могу сказать, что они имеют большой опыт и знают, как и что преподавать.

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