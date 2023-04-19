Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?

19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Этому событию предшествовали русско-турецкие войны, приведшие к многочисленным поражениям Турции и в итоге – к отречению от престола последнего крымского хана Шагин-Гирея, против которого в 1782 году восстало местное население.

Манифест был обнародован только 28 июня 1783-го во время торжественной присяги крымской знати на вершине скалы Ак-Кая под нынешним Белогорском. Екатерина беспокоилась, что документ спровоцирует очередную войну с Турцией и приведет к вмешательству Европы. Поэтому с момента подписания и до публикации документа прошло столько времени.

Вхождение Крыма в состав России многие историки называют крупнейшим внешнеполитическим успехом Екатерины II. Местное население с радостью приветствовало русских, потому что на полуострове исчезла работорговля и были освобождены от налогов все крымские порты. Регион начал активно развиваться: строились дороги, промышленные предприятия, винодельни.

Особую роль в истории Крыма сыграл фаворит Екатерины II, светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический, который вместе с императрицей работал над созданием манифеста и лично руководил присоединением полуострова. Его останки и памятник вывезли осенью прошлого года из Херсона – города, также основанного светлейшим князем.

Именно Потемкин распространял по полуострову «присяжные листы» (хранятся в государственном архиве в Москве) со словами о том, что жители того или иного населенного пункта присягают на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. Манифест императрицы обнародовали только после того, как Потемкин собрал такие листы с большей части Крыма. Именно поэтому референдум весной 2014 года о присоединении к России называют логическим продолжением традиций Крыма.

Через полгода после опубликования манифеста Турции ничего не оставалось, как согласиться с текущим положением дел. Еще через пару месяцев императрица учредила Таврическую область в составе Крымского полуострова и прилегающих районов Северного Причерноморья и Тамани. Регион возглавил Потемкин.

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По мнению историков, реакция Запада на события в Крыму была неадекватна, поскольку державы тех лет, прежде всего Великобритания и Франция, занимали лицемерную позицию и плохо знали российскую историю.

«В XVIII веке вся территория севернее Крыма между Российской империей и Речью Посполитой называлась «Диким полем». Она была рассадником ненадежных образований – запорожского казачества, ногайских орд. Крым был ханством – вассалом Османской империи. С помощью этого прокси-государства османы давили на Россию. Потемкин и Екатерина II понимали, что этот фактор нестабильности на южных окраинах нашей империи нужно убрать», – рассказал Владимир Бобков, кандидат исторических наук, зампредседателя Госсовета Крыма.

«Первым шагом было переселение части запорожских казаков на Кубань, а на их место пришла регулярная армия. Далее Екатерина отправляет в несколько военных походов на Крым Василия Долгорукова, который усмирял ханские орды, подпитываемые османами. В итоге последний крымский хан Шагин-Гирей перешел на сторону России и обратился за помощью к Екатерине с просьбой положить конец противостоянию на полуострове с протурецкими силами влияния», – детализировал ученый.

«Как в XVIII, так и в XXI веке Запад воспринимал вхождение Крыма в состав России как новый этап геополитического развития нашей страны.

И более того, Париж и Лондон были крайне обеспокоены ростом влияния России в Черноморском регионе. Европа не могла принять этого факта. Особенно Запад беспокоило то, что за юридической частью вхождения последовала практическая – с развитием военной и гражданской инфраструктуры», – отметил он.

«При этом сама Екатерина II была в курсе всех культурных, политических и исторических процессов в Европе, знала все династические тонкости, поэтому она сделала все возможное для легитимизации присоединения Крыма в глазах европейцев», – напомнил эксперт.

«Ключевым событием тут стало путешествие Екатерины в Крым в 1787 году, которое она совершала в сопровождении большого числа европейских дипломатов. Кстати, тут мы видим параллели с политикой современной России, ведь после 2014 года Крым также посещала, например, делегация французских депутатов, а также делегации ряда других стран», – напомнил эксперт.

«Екатерина показала Европе безальтернативность нахождения Крыма в составе России. Но главные державы того времени – Османская, Британская и Французская империи – не хотели признавать этого, что чуть позже привело к серии войн за Крым и в акватории Черного моря. Сегодня Крым играет то же значение как для нас, так и для Запада», – подчеркнул собеседник.

«В 1782 году Потемкин обосновывал Екатерине необходимость принятия Крыма, указывая на то, что Франция взяла Корсику. И в ответ на протесты Парижа президент Коллегии иностранных дел Иван Остерман отметил: Екатерина «беспристрастно и равнодушно взирать изволила» на «завладение Корсикой». Посему Россия ожидала «столь же беспристрастного и равнодушного» отношения французов по крымскому вопросу», – напомнил историк, член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

«Тем не менее практически сразу после вхождения Крыма часть политических и влиятельных кругов в Британской империи призывала начать войну против России. Париж тоже был возмущен. Но они были возмущены порознь, поскольку воевали между собой. Война закончилась как раз в 1783 году, Франция и Британия были сильно истощены и не могли физически ответить России, – подчеркнул историк. –

Екатерина II все сделала феноменально вовремя».

«К тому же в 1783 году США закончили войну за независимость от Британии, что сдерживало Лондон от еще одной войны. Среди немцев тоже зрело возмущение. То есть большая часть Запада была настроена к нам крайне враждебно, а Османская империя и вовсе вошла в период упадка, превращаясь в «больного человека Европы», – добавил эксперт.

«Кроме того, Франция также начинала входить в политическую турбулентность, там зрела предреволюционная ситуация и экономический кризис, разразившийся перед переворотом. Европейские страны не знали, чего ожидать от Франции, и потому, скажем так, решили не нагнетать обстановку и не отвечать силовыми методами на присоединение Крыма к России», – подчеркнул он.

«Но они сделали это позже, когда в середине XIX века началась Крымская война. Историки ее называет «Нулевой мировой». В ней были задействованы основные акторы истории на тот момент: Османская, Британская и Французская империи, а Австрия и Пруссия заняли дружественный по отношению к европейской коалиции нейтралитет», – добавил эксперт.

Таким образом, как считают эксперты, здесь просматривается любопытная историческая параллель: в 1783 и 2014 годах Запад не смог воспрепятствовать нахождению Крыма в составе России, откладывая попытки военного решения этого вопроса на будущее. Правда, в случае с XXI веком эта попытка не заставила себя долго ждать и вылилась в военный конфликт на Украине. При этом Запад дважды не выучил «крымский урок».

«Сейчас мы понимаем, что воссоединение Крыма с Россией позволило обезопасить все Черноморское побережье. Крым называют «авианосцем», форпостом, который контролирует все, что происходит в Черноморском бассейне. Именно поэтому провокации Запада связаны с разведывательной деятельностью возле крымских берегов», – отметил историк.

«Кроме того, благодаря СВО и воссоединению России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями у крымчан начал исчезать «островной менталитет», потому что появился сухопутный коридор, связывающий Крым с остальными регионами России. Азовское море стало внутренним морем России, и для нас это одно из важнейших достижений современности», – признался политик.

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