Взгляд
19 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
Разделы

Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
Перейти в раздел…

Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия билась за Крым

Крымский полуостров остается жемчужиной российского государства Сергей Мальгавко/ТАСС
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, стал частью русского мира. Однако враги еще не раз пытались оторвать полуостров у нашей страны. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Макрон притворяется миротворцем

Макрон явно готов более учитывать позицию Зеленского, нежели Москвы Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС
К череде стран, желающих помирить Россию и Украину, добавилось еще одно государство. На этот раз, если верить утечкам в СМИ, «мирный план урегулирования украинского кризиса» разрабатывает Франция, и ее президент Макрон рассчитывает на содействие Китая. Что содержится в «плане Макрона» и почему он выглядит как минимум крайне двусмысленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе. Подробности...

Экономику Европы спасет Россия

Андрей Морозов
Андрей Морозов, президент Евразийского бизнес-альянса
ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке. Подробности...
Перейти в раздел…

Мирный план Макрона: главное

Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

Перейти в раздел…

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД заявил о требованиях Киевом взяток с судовладельцев для продления зерновой сделки
    В Стамбуле прекратили инспекции судов в рамках зерновой сделки Алиев объявил ультиматум проживающим в Карабахе армянам Германия доставила на Украину систему Patriot Диетолог рассказала, как мужчине быстро похудеть к лету
    В Центробанке опровергли миф о его подчинении мировой «закулисе» Роснефть потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США В Сети появилось видео игр Вассермана на заседаниях Госдумы
    В США россиян обвинили в проведении вредоносной кампании в интересах Москвы Politico: США готовят беспрецедентные ограничения по инвестициям в Китай Россия отказалась участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии В Финляндии арестовано здание Российского центра науки и культуры

    уголовное дело


    Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию

    атомные секреты


    США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС

    переброска десанта


    ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области

    Видео

    план по Украине


    Зачем Макрон притворяется миротворцем

    бунт «новых африканцев»


    Звезда Голливуда толкает США к распаду

    « эти земли – наши»


    Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам

    визит Лаврова


    Россия и Латинская Америка способны помочь друг другу

    первый визит


    Путин предупреждал Украину об угрозе НАТО в 2000 году

    шпиономания


    Тимофей Бордачев: Откуда у американцев привычка за всеми подглядывать

    новая позиция


    Геворг Мирзаян: России пора менять позицию в израильско-палестинском конфликте

    предательство союзника


    Глеб Простаков: США теряют власть над нефтяным рынком

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

    Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
    		  
    19 апреля 2023, 08:40
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?

    19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Этому событию предшествовали русско-турецкие войны, приведшие к многочисленным поражениям Турции и в итоге – к отречению от престола последнего крымского хана Шагин-Гирея, против которого в 1782 году восстало местное население.

    Манифест был обнародован только 28 июня 1783-го во время торжественной присяги крымской знати на вершине скалы Ак-Кая под нынешним Белогорском. Екатерина беспокоилась, что документ спровоцирует очередную войну с Турцией и приведет к вмешательству Европы. Поэтому с момента подписания и до публикации документа прошло столько времени.

    Вхождение Крыма в состав России многие историки называют крупнейшим внешнеполитическим успехом Екатерины II. Местное население с радостью приветствовало русских, потому что на полуострове исчезла работорговля и были освобождены от налогов все крымские порты. Регион начал активно развиваться: строились дороги, промышленные предприятия, винодельни.

    Особую роль в истории Крыма сыграл фаворит Екатерины II, светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический, который вместе с императрицей работал над созданием манифеста и лично руководил присоединением полуострова. Его останки и памятник вывезли осенью прошлого года из Херсона – города, также основанного светлейшим князем.

    Именно Потемкин распространял по полуострову «присяжные листы» (хранятся в государственном архиве в Москве) со словами о том, что жители того или иного населенного пункта присягают на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. Манифест императрицы обнародовали только после того, как Потемкин собрал такие листы с большей части Крыма. Именно поэтому референдум весной 2014 года о присоединении к России называют логическим продолжением традиций Крыма.

    Через полгода после опубликования манифеста Турции ничего не оставалось, как согласиться с текущим положением дел. Еще через пару месяцев императрица учредила Таврическую область в составе Крымского полуострова и прилегающих районов Северного Причерноморья и Тамани. Регион возглавил Потемкин.

     

    По мнению историков, реакция Запада на события в Крыму была неадекватна, поскольку державы тех лет, прежде всего Великобритания и Франция, занимали лицемерную позицию и плохо знали российскую историю.

    «В XVIII веке вся территория севернее Крыма между Российской империей и Речью Посполитой называлась «Диким полем». Она была рассадником ненадежных образований – запорожского казачества, ногайских орд. Крым был ханством – вассалом Османской империи. С помощью этого прокси-государства османы давили на Россию. Потемкин и Екатерина II понимали, что этот фактор нестабильности на южных окраинах нашей империи нужно убрать», – рассказал Владимир Бобков, кандидат исторических наук, зампредседателя Госсовета Крыма.

    «Первым шагом было переселение части запорожских казаков на Кубань, а на их место пришла регулярная армия. Далее Екатерина отправляет в несколько военных походов на Крым Василия Долгорукова, который усмирял ханские орды, подпитываемые османами. В итоге последний крымский хан Шагин-Гирей перешел на сторону России и обратился за помощью к Екатерине с просьбой положить конец противостоянию на полуострове с протурецкими силами влияния», – детализировал ученый.

    «Как в XVIII, так и в XXI веке Запад воспринимал вхождение Крыма в состав России как новый этап геополитического развития нашей страны.

    И более того, Париж и Лондон были крайне обеспокоены ростом влияния России в Черноморском регионе. Европа не могла принять этого факта. Особенно Запад беспокоило то, что за юридической частью вхождения последовала практическая – с развитием военной и гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    «При этом сама Екатерина II была в курсе всех культурных, политических и исторических процессов в Европе, знала все династические тонкости, поэтому она сделала все возможное для легитимизации присоединения Крыма в глазах европейцев», – напомнил эксперт.

    «Ключевым событием тут стало путешествие Екатерины в Крым в 1787 году, которое она совершала в сопровождении большого числа европейских дипломатов. Кстати, тут мы видим параллели с политикой современной России, ведь после 2014 года Крым также посещала, например, делегация французских депутатов, а также делегации ряда других стран», – напомнил эксперт.

    «Екатерина показала Европе безальтернативность нахождения Крыма в составе России. Но главные державы того времени – Османская, Британская и Французская империи – не хотели признавать этого, что чуть позже привело к серии войн за Крым и в акватории Черного моря. Сегодня Крым играет то же значение как для нас, так и для Запада», – подчеркнул собеседник.

    «В 1782 году Потемкин обосновывал Екатерине необходимость принятия Крыма, указывая на то, что Франция взяла Корсику. И в ответ на протесты Парижа президент Коллегии иностранных дел Иван Остерман отметил: Екатерина «беспристрастно и равнодушно взирать изволила» на «завладение Корсикой». Посему Россия ожидала «столь же беспристрастного и равнодушного» отношения французов по крымскому вопросу», – напомнил историк, член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

    «Тем не менее практически сразу после вхождения Крыма часть политических и влиятельных кругов в Британской империи призывала начать войну против России. Париж тоже был возмущен. Но они были возмущены порознь, поскольку воевали между собой. Война закончилась как раз в 1783 году, Франция и Британия были сильно истощены и не могли физически ответить России, – подчеркнул историк. –

    Екатерина II все сделала феноменально вовремя».

    «К тому же в 1783 году США закончили войну за независимость от Британии, что сдерживало Лондон от еще одной войны. Среди немцев тоже зрело возмущение. То есть большая часть Запада была настроена к нам крайне враждебно, а Османская империя и вовсе вошла в период упадка, превращаясь в «больного человека Европы», – добавил эксперт.

    «Кроме того, Франция также начинала входить в политическую турбулентность, там зрела предреволюционная ситуация и экономический кризис, разразившийся перед переворотом. Европейские страны не знали, чего ожидать от Франции, и потому, скажем так, решили не нагнетать обстановку и не отвечать силовыми методами на присоединение Крыма к России», – подчеркнул он.

    «Но они сделали это позже, когда в середине XIX века началась Крымская война. Историки ее называет «Нулевой мировой». В ней были задействованы основные акторы истории на тот момент: Османская, Британская и Французская империи, а Австрия и Пруссия заняли дружественный по отношению к европейской коалиции нейтралитет», – добавил эксперт.

    Таким образом, как считают эксперты, здесь просматривается любопытная историческая параллель: в 1783 и 2014 годах Запад не смог воспрепятствовать нахождению Крыма в составе России, откладывая попытки военного решения этого вопроса на будущее. Правда, в случае с XXI веком эта попытка не заставила себя долго ждать и вылилась в военный конфликт на Украине. При этом Запад дважды не выучил «крымский урок».

    «Сейчас мы понимаем, что воссоединение Крыма с Россией позволило обезопасить все Черноморское побережье. Крым называют «авианосцем», форпостом, который контролирует все, что происходит в Черноморском бассейне. Именно поэтому провокации Запада связаны с разведывательной деятельностью возле крымских берегов», – отметил историк.

    «Кроме того, благодаря СВО и воссоединению России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями у крымчан начал исчезать «островной менталитет», потому что появился сухопутный коридор, связывающий Крым с остальными регионами России. Азовское море стало внутренним морем России, и для нас это одно из важнейших достижений современности», – признался политик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •