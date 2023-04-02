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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

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    Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

    Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы
    		  
    2 апреля 2023, 19:06
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму?

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтияр (по имени крымскотатарской деревни, ранее существовавшей на северном берегу Севастопольской бухты)».

    Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook*, озаглавив пост: «12 шагов деоккупации Крыма». Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. По словам Развожаева, их надо лечить, чем и занимаются сейчас российские военные в ходе СВО, передает РИА «Новости».

    Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул: Данилов «просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно».

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев собирается «отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) – и в очень короткие сроки». В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова и Донбасса.

    Глава ВСУ Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявлял, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. Их цель – выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

    В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Twitter предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

    Севастополь основал в 1783 году контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи по приказу российской императрицы Екатерины II. За пять лет до этого Александр Суворов распорядился на берегах Севастопольской бухты построить первые земляные укрепления и разместить русские войска.

    Поселение называлось Ахтияр, по имени крымскотатарской деревни Ак-Яр («Белый берег»), но в 1784 году Екатерина II указом повелела Григорию Потемкину построить большую крепость и назвать Севастополем. В 1797 году император Павел I переименовал город в Ахтияр, а в 1826 году сенатским указом городу возвращено название Севастополь.

    Севастополь – город русской воинской славы. Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853 – 1856 годов. В августе 1899 года в Севастопольской бухте впервые в мире была установлена связь по радио между военными кораблями. В эксперименте Попова приняли участие «Георгий Победоносец», «Три святителя» и «Капитан Сакен». Ночью 22 июня 1941 года зенитная артиллерия города первой в СССР начала сражение с фашистскими самолетами. Благодаря зенитчикам во время первого налета ни один корабль не был потерян. В мае 1945 года Севастополю было присвоено звание город-герой. В 20 лет спустя город-герой был награжден медалью «Золотая звезда».

    «Украина – давно уже государство с виртуальной правосубъектностью, поэтому их виртуальные «переименования» чужих населенных пунктов удивлять не должны. Интересно другое: Севастополь находится на территории бывшего Херсонеса, но Данилов в своей идее использовал именно тюркское название – Ахтияр», – крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

    «Крымские ханы подчинялись османскому султану, но по происхождению они были выше него. Они происходили от чингизидов, то бишь, были потомками Чингисхана. Ахтияр – именно тюркское слово, а не османское. Поэтому помощники Данилова, просчитав все эти исторические нюансы, решили привлечь к вопросу крымских татар», – пояснил собеседник.

    «Это тот случай, когда две националистские группы, которые вечно ссорятся из-за денег – Киев и Меджлис крымско-татарского народа*, нашли общий вектор. Так что глава Меджлиса Джемилев определенно эту идею поддержит. Но это не значит, что между погрязшей в коррупции украинской властью и Меджлисом будет согласие – кроме русофобии их ничто не объединяет», – отметил аналитик.

    «Данилов – это предатель № 1. Он сам из Донбасса, даже был главой Луганска. А теперь предал себя, своих предков, свою нацию»,

    – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

    «При этом, учитывая градус русофобии и безумства среди украинских властей, я не исключаю, что инициатива все-таки дойдет до Рады и даже будет принята украинским парламентом. Им же нравится переименовывать города в России. Помнится, они даже хотели переименовать Россию в Московию», – отметил сенатор.

    «Само же название Ахтияр выбрано Даниловым неслучайно. Он хочет приобщить к своей нелепой инициативе еще и крымских татар. Но тех татар, кто живут в самом Крыму, конечно, Киеву привлечь на свою сторону не удастся», – заметил Цеков.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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