Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтияр (по имени крымскотатарской деревни, ранее существовавшей на северном берегу Севастопольской бухты)».

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook*, озаглавив пост: «12 шагов деоккупации Крыма». Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».

В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. По словам Развожаева, их надо лечить, чем и занимаются сейчас российские военные в ходе СВО, передает РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул: Данилов «просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев собирается «отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) – и в очень короткие сроки». В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова и Донбасса.

Глава ВСУ Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявлял, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. Их цель – выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

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В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Twitter предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

Севастополь основал в 1783 году контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи по приказу российской императрицы Екатерины II. За пять лет до этого Александр Суворов распорядился на берегах Севастопольской бухты построить первые земляные укрепления и разместить русские войска.

Поселение называлось Ахтияр, по имени крымскотатарской деревни Ак-Яр («Белый берег»), но в 1784 году Екатерина II указом повелела Григорию Потемкину построить большую крепость и назвать Севастополем. В 1797 году император Павел I переименовал город в Ахтияр, а в 1826 году сенатским указом городу возвращено название Севастополь.

Севастополь – город русской воинской славы. Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853 – 1856 годов. В августе 1899 года в Севастопольской бухте впервые в мире была установлена связь по радио между военными кораблями. В эксперименте Попова приняли участие «Георгий Победоносец», «Три святителя» и «Капитан Сакен». Ночью 22 июня 1941 года зенитная артиллерия города первой в СССР начала сражение с фашистскими самолетами. Благодаря зенитчикам во время первого налета ни один корабль не был потерян. В мае 1945 года Севастополю было присвоено звание город-герой. В 20 лет спустя город-герой был награжден медалью «Золотая звезда».

«Украина – давно уже государство с виртуальной правосубъектностью, поэтому их виртуальные «переименования» чужих населенных пунктов удивлять не должны. Интересно другое: Севастополь находится на территории бывшего Херсонеса, но Данилов в своей идее использовал именно тюркское название – Ахтияр», – крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

«Крымские ханы подчинялись османскому султану, но по происхождению они были выше него. Они происходили от чингизидов, то бишь, были потомками Чингисхана. Ахтияр – именно тюркское слово, а не османское. Поэтому помощники Данилова, просчитав все эти исторические нюансы, решили привлечь к вопросу крымских татар», – пояснил собеседник.

«Это тот случай, когда две националистские группы, которые вечно ссорятся из-за денег – Киев и Меджлис крымско-татарского народа*, нашли общий вектор. Так что глава Меджлиса Джемилев определенно эту идею поддержит. Но это не значит, что между погрязшей в коррупции украинской властью и Меджлисом будет согласие – кроме русофобии их ничто не объединяет», – отметил аналитик.

«Данилов – это предатель № 1. Он сам из Донбасса, даже был главой Луганска. А теперь предал себя, своих предков, свою нацию»,

– пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

«При этом, учитывая градус русофобии и безумства среди украинских властей, я не исключаю, что инициатива все-таки дойдет до Рады и даже будет принята украинским парламентом. Им же нравится переименовывать города в России. Помнится, они даже хотели переименовать Россию в Московию», – отметил сенатор.

«Само же название Ахтияр выбрано Даниловым неслучайно. Он хочет приобщить к своей нелепой инициативе еще и крымских татар. Но тех татар, кто живут в самом Крыму, конечно, Киеву привлечь на свою сторону не удастся», – заметил Цеков.

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