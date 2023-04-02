В Госдуме назвали планы Украины переименовать Севастополь «воем нацистов»

Депутат Госдумы Белик назвал планы Киева переименовать Севастополь «воем украинских нацистов»

Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а намерения Киева переименовать город в «Объект № 6» являются «воем украинских нацистов», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, то, что Данилов предлагает сделать с Севастополем – не новость. Он указал, что Данилов «просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно», передает РИА «Новости».

Белик отметил, что «Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием». «А «объект № 6» – это видимо социальный статус самого Данилова – шестерить где можно и перед кем нужно», – подчеркнул он.

Депутат уточнил, что по высказываниям Данилова можно составлять книгу его заявлений, каждое из которых ходит на грани сумасшествия или глупости.

«Кто этот человек: дилетант или просто популист? Это, видимо, мы уже скоро узнаем. Его фигура, скорее всего, исчезнет, как только закончится СВО», – сказал Белик.

В воскресенье секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о 12 шагах «деоккупации Крыма». Среди них переименование Севастополя в «Объект №6», а позже возможно в Ахтиар, а также «снос Крымского моста». Кроме того, он пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года немедленным выселением.