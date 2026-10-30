Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лантратова рассказала об эвакуации из Алешек семьи с семью детьми
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии.
По ее словам, многодетная семья была успешно вывезена из Алешек в безопасное место, передают «Вести». «Честно, за эту семью очень волновалась. Я знала про них, знала, что семь деток, и мне было важно, чтобы детки были в безопасности. Очень важно, чтобы были в безопасности. Дай бог, чтобы в ближайшее время это произошло… Будем помогать семье», – сказала Лантратова.
Изначально семья отказывалась от эвакуации, однако в последний момент изменила свое решение. Омбудсмен подчеркнула, что дети нуждались в спокойствии и нормальном питании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.
Омбудсмен рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью.