Лантратова рассказала об эвакуации из Алешек семьи с семью детьми

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, многодетная семья была успешно вывезена из Алешек в безопасное место, передают «Вести». «Честно, за эту семью очень волновалась. Я знала про них, знала, что семь деток, и мне было важно, чтобы детки были в безопасности. Очень важно, чтобы были в безопасности. Дай бог, чтобы в ближайшее время это произошло… Будем помогать семье», – сказала Лантратова.

Изначально семья отказывалась от эвакуации, однако в последний момент изменила свое решение. Омбудсмен подчеркнула, что дети нуждались в спокойствии и нормальном питании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Омбудсмен рассказала об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью.