Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Из драмтеатра Екатеринбурга эвакуировали 800 человек из-за сообщения о пожаре
Из драмтеатра в Екатеринбурге эвакуировали 800 человек из-за сообщения о пожаре
Из здания драматического театра на Октябрьской площади в Екатеринбурге вывели около 800 человек после поступления сигнала о возгорании, сообщило МЧС.
Сигнал о пожаре в здании на Октябрьской площади поступил спасателям в 20:27 мск, передает РИА «Новости». На вызов выехали четыре единицы техники и десять человек личного состава.
В среду на крыше петербургского Театра комедии имени Акимова произошло задымление. Театр не стал отменять спектакль после пожара.
Ранее в Екатеринбурге 15 жильцов самостоятельно эвакуировались из-за пожара в многоэтажном доме.