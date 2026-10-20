Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
В Екатеринбурге 15 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажном доме
Пожар начался в многоквартирном жилом доме Екатеринбурга, до прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 жильцов, сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным, в здании загорелись две квартиры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В числе самостоятельно эвакуировавшихся есть трое детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спасатели ликвидировали сильный пожар в многоэтажке Хасавюрта. В апреле три человека погибли при возгорании в жилом доме в Калужской области. В феврале жертвами пожара в многоквартирном здании во Владивостоке стали трое детей.