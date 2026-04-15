Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Прибалтийские страны и Польша активно увеличивают свой мобилизационный потенциал, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Калининграде по итогам совместного заседания коллегий СВР и белорусского КГБ.

«Альянс основную ставку, как видится, делает на Польшу и страны Балтии, которые стремительно наращивают свой военный потенциал, усиливают контрразведывательный режим, агентурную подрывную деятельность и неуклонно борются с так называемым наследием Русского мира», – подчеркнул глава российской разведки.

Руководитель ведомства добавил, что текущая обстановка в Восточной Европе не оставляет сомнений в намерениях Запада. По его оценке, европейские государства целенаправленно готовятся к военному конфликту с Москвой и Минском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран НАТО нарастить военное присутствие на границе Союзного государства.

