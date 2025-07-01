The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией

Tекст: Александра Юдина

Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».