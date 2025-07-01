  • Новость часаПосол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев
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    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    38 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня

    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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    30 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю

    Температура в Москве 30 июня опустилась до 12,6 градуса

    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России 30 июня была зафиксирована необычно низкая температура, что побило исторические рекорды для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.

    Как сообщает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 июня в Москве установлен двойной антирекорд по холоду.

    По его словам, на метеостанции ВДНХ к 15:00 температура воздуха составила лишь 12,6 градуса тепла, что стало минимальным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Тем самым были побиты прежние антирекорды 1962 и 1976 годов, когда температура составляла 14 и 14,7 градуса соответственно.

    Тишковец подчеркнул, что такой холод в столице в конце июня ранее не отмечался, и назвал событие уникальным. В своем телеграм-канале он отмечает важность такого температурного экстремума для климатических наблюдений города.

    Ранее о рекордно низком атмосферном давлении также сообщал другой ведущий сотрудник «Фобоса» Михаил Леус. Барометры на ВДНХ показали 728,3 мм ртутного столба. Позднее Тишковец уточнил, что давление снизилось до 728,0 мм, что стало минимумом за последние 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в Москве температуру ниже обычной на четыре-пять градусов и до 40% июльской нормы осадков. Жителей столицы предупредили о резком похолодании, усилении ветра и проливных дождях с начала июля. В четверг в Москве ожидается возвращение летнего тепла после рекордно холодной и дождливой погоды в конце июня.

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    30 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерства внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе Sputnik в Баку, связи редакции с Россией нет.

    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подтвердили, что оперативные мероприятия проходят непосредственно в редакции агентства.

    В московском офисе Sputnik сообщили, что связь с бакинской редакцией отсутствует.

    По словам главреда RT Маргариты Симоньян, сотрудники посольства в Баку уже выехали к офису редакции, где сейчас проходит «спецоперация». Симоньян заявила, что среди сотрудников редакции Sputnik в Баку есть граждане России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, организованные российскими госструктурами и частными учреждениями на территории страны.

    Парламентская делегация Азербайджана отказалась участвовать в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России.

    Политологи объяснили, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    30 июня 2025, 16:46 • Новости дня
    Посол Азербайджана вызван в МИД из-за задержания российских журналистов в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку.

    В ведомстве заявили, что причиной стали недружественные действия Баку и задержание представителей российских СМИ, к которым ранее не выдвигалось никаких претензий, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    13 комментариев

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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

    Песков: В Кремле сожалеют из-за решений Баку после задержаний в Екатеринбурге

    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные представители Кремля выразили сожаление в связи с мерами, принятыми Азербайджаном против России после задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

    По словам Пескова, в Кремле сожалеют по поводу решений, принятых Азербайджаном и касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что, по мнению российской стороны, все происходящее связано исключительно с деятельностью правоохранительных органов и не должно становиться поводом для подобных ответных действий Баку.

    Он заявил, что следует продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые послужили причиной для таких демаршей.

    Песков также подчеркнул, что российская сторона считает необходимым объяснять причины инцидентов для предотвращения дальнейших недоразумений между странами.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями на территории страны. Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    30 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России).

    Дудь дважды за последний год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры, несмотря на требования законодательства, Дудь продолжил публикацию сообщений и материалов в одном из мессенджеров без необходимой маркировки. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», – сообщили в ведомстве.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    1 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства.

    Мустафаев не стал общаться с журналистами и проследовал в здание дипломатического ведомства без комментариев, передает ТАСС.

    В российском МИД объяснили вызов посла недружественными действиями со стороны Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    30 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России

    Водолацкий предложил увеличить занятия НВП в школах до нескольких часов

    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Председатель правления центра «Воин» Виктор Водолацкий заявил о необходимости расширить программу начальной военной подготовки для школьников и повысить ее уровень.

    Заявление Виктора Водолацкого прозвучало на пресс-конференции, передает ТАСС. Депутат отметил, что начальная военная подготовка должна проводиться в учебных заведениях на самом высоком уровне и занимать больше двух часов в неделю.

    По его словам, сети центров «Воин» восполняют пробел, возникший после отмены прежней системы подготовки школьников.

    Водолацкий пояснил, что центры «Воин» не только обучают военному делу, но и ведут патриотическое воспитание, в том числе через проект «Воин. Кино». «Благодаря кинематографу дети намного гармоничнее воспринимают происходящие в мире события», – отметил он.

    Он добавил, что отечественный кинематограф помогает объяснить молодежи события внутри страны и за ее пределами, а также укрепляет характер будущих патриотов России. Центр «Воин» реализует этот подход на практике.

    Центр «Воин» был создан по поручению президента России и сегодня работает в 21 регионе. Около 400 инструкторов, многие из которых прошли специальную военную операцию, обучают подростков от 14 лет огневой, инженерной, тактической подготовке, организации связи, национальной безопасности, применению беспилотных систем, оказанию первой помощи и участию в военно-спортивных играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России стартует первая олимпиада по робототехнике для школьников с заданиями по беспилотникам.

    После 8-го класса школьников в России планируют обучать основам оказания первой помощи во внеурочной программе. Проект «Зарница 2.0» предложил школьникам и студентам уникальный опыт военной подготовки с применением современных технологий и кибербезопасности.

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    1 июля 2025, 07:23 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников над различными регионами России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа беспилотников 17 были сбиты над территорией Республики Крым, 16 – над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, пять – над Курской областью, четыре – над Саратовской областью, три – над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, а по одному аппарату уничтожено над Воронежской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и нескольких районах Ростовской области.

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    30 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Оппозиционно настроенные россияне – питательная среда для украинского терроризма

    Политолог Григорьев призвал к борьбе с пропагандой украинского национализма в подростковой среде

    Эксперт: Оппозиционно настроенные россияне – питательная среда для украинского терроризма
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо усилить контрпропаганду против украинских национализма и терроризма, а процессы над обвиняемыми следует максимально широко освещать в СМИ. Молодежь должна понимать, что приверженность деструктивным идеям сломает им жизнь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее в Тольятти завели дело из-за исполнения подростками песни, посвященной Степану Бандере.

    «Пропаганда терроризма, в том числе украинского, активно ведется противником в российском информационном и общественном полях. В первую очередь она рассчитана на тех, кто настроен антироссийски и раньше относился к так называемой оппозиции», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП.

    «Мы прекрасно помним пример экстремистки Дарьи Треповой, которая сначала выходила на антигосударственные митинги по инициативе оппозиционных лидеров. Подобные круги – это питательная среда для украинского терроризма. Все это идет бок о бок с идеями национализма, культивируемыми в соседнем государстве», – предупредил собеседник.

    «На этом фоне нам надо активнее купировать, пресекать подобные проявления. Необходимо выносить предельно жесткие судебные решения – по верхним границам сроков, установленных Уголовным кодексом. Сами процессы должны максимально широко освещаться в СМИ, в том числе в молодежных медиа. Тогда подрастающее поколение поймет, что участие в подобных акциях сломает им жизнь», – отметил эксперт.

    «Пока, к сожалению, у нас недостаточно четко налажена работа по контрпропаганде против украинских национализма и терроризма. Этим должны заниматься как государственные органы, так и общественность. Раньше в Общественной палате был отдельный координационный совет по борьбе с террористической идеологией. Видимо, пришло время воссоздать и его», – резюмировал аналитик.

    Ранее самарское управление СКР завело уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» из-за видео, на котором подростки в Тольятти поют песню, посвященную Степану Бандере, и гимн Украины, сообщает ведомство. Видео, по предварительным данным, было снято во время празднования выпускного в городском парке Победы. Также молодые люди, предположительно в нетрезвом состоянии, кричат: «Мы за Украину!» и передают «саламчик» зрителям.

    Кроме того, в Волгограде были задержаны подростки из праворадикального объединения Autonom White Power (организация признана экстремистской и запрещена в России), которые сожгли копию Знамени Победы и осквернили памятную стену на судостроительном заводе, сообщило УФСБ по Волгоградской области.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после повреждения подростками экспозиции в парке Победы в Калининградской области, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

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    1 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 июля в ЕС начинает действовать новый режим импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщают информационные агентства.

    С 1 июля установлены дополнительные тарифы в размере 50% на более чем 145 товарных позиций, включая молочные продукты, мясо, кофе, живые растения, животные жиры и растительные масла, в том числе пальмовое масло. Тарифы на удобрения, включая азотные, будут увеличиваться постепенно в течение ближайших трех лет, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссия заявила, что эти меры будут строго контролироваться, чтобы не навредить европейским аграриям. Однако фермерские объединения в Европе выразили опасения, что пошлины на российские удобрения могут спровоцировать кризис в сельском хозяйстве ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз одобрил фактически заградительные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Пошлины на удобрения будут расти постепенно в течение нескольких лет. Уже в 2025-2026 годах они достигнут 40-45 евро за тонну, а к 2030 году – 430 евро за тонну. В 2024 году экспорт удобрений из России в ЕС составил 6,2 млн тонн на сумму 2,2 млрд евро.

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    30 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал в июне в среднем на 12%

    Tекст: Денис Тельманов

    По итогам июня стоимость бензина основных марок на Санкт-Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года.

    Биржевые торги показали, что стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» увеличилась в среднем на 12% за июнь, передает ТАСС. Цена Аи-92 выросла до 63,952 тыс. рублей за тонну, Аи-95 – до 68,124 тыс. рублей за тонну. Отмечается также значительный рост стоимости топочного мазута – на 19,7%, до 20,93 тыс. рублей за тонну.

    В то же время цены на другие виды топлива снизились: дизельное топливо подешевело на 2,9%, до 56,916 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы – на 1,3%, до 16,197 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей – на 0,8%, до 70,348 тыс. рублей за тонну.

    Ранее информировалось, что члены биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России обсуждали возможность полного запрета экспорта бензина в связи с ростом цен. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство в курсе идеи полного запрета экспорта бензина, однако официальных обращений об этом в кабмин не поступало.

    Также сообщалось, что кабмин рассматривает продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники топливного рынка рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из страны до конца октября 2025 года.

    Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже на минувшей неделе выросла почти на 2% и достигла 58 тыс. 190 рублей за тонну к пятнице. При этом стоимость нефти на мировом рынке после новостей о статистике по запасу сырья в Соединенных Штатах показала снижение.

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