НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

Tекст: Антон Антонов

В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.