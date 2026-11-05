По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Российские разведчики добились преимущества на днепропетровском направлении
Командир разведвзвода Сэм объяснил превосходство группировки «Центр»
Разведчики 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» обладают преимуществом на днепропетровском направлении за счет высокой подготовки и отсутствия паники, сообщил командир разведвзвода с позывным Сэм.
Действия разведки на днепропетровском направлении отличаются уверенностью благодаря профессионализму бойцов, передает ТАСС.
«Бойцы в боевых действиях не теряемся, не паникуем, в отличие от врага. Мы хорошо подготовлены, и в этом мы выигрываем», – рассказал командир.
В четверг, 5 ноября, в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир взвода штурмового отряда группировки «Центр» сообщил о дождавшейся российских военных собаке в Днепропетровской области.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления на Александровку.