Командир разведвзвода Сэм объяснил превосходство группировки «Центр»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Действия разведки на днепропетровском направлении отличаются уверенностью благодаря профессионализму бойцов, передает ТАСС.

«Бойцы в боевых действиях не теряемся, не паникуем, в отличие от врага. Мы хорошо подготовлены, и в этом мы выигрываем», – рассказал командир.

В четверг, 5 ноября, в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир взвода штурмового отряда группировки «Центр» сообщил о дождавшейся российских военных собаке в Днепропетровской области.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления на Александровку.