Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом

Tекст: Ольга Иванова

Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

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