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    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    Эксперт сообщил о провале контрнаступления ВСУ под Красным Лиманом
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    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    28 сентября 2026, 08:29 • Новости дня

    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом

    Марочко сообщил о потере ВСУ боеспособных подразделений под Красным Лиманом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и утратили боеспособные подразделения из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные Минобороны России, сообщил, что попытки наступления украинских войск на краснолиманском направлении потерпели неудачу. «В районе Красного Лимана так называемый контрнаступ «забуксовал», и привел к потере большого количества боеспособных подразделений», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Помимо этого, за прошедшую неделю общие потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили более 9,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В это число также входят иностранные наемники. По словам эксперта, этот показатель превысил данные предыдущей недели на 115 человек.

    Основной урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки «Центр», действующей на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. За неделю российские военные уничтожили около 6 тыс. беспилотников, 18 морских судов, 49 артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной борьбы, а также свыше 600 единиц автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически прекратили попытки вернуть утраченные рубежи в районе Красного Лимана.

    Главком ВСУ Михаил Драпатый бросил в бой резервные подразделения для проведения новых контратак.

    Российские войска прорвали оборонительную линию противника в этом городе.

    27 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское оборонное ведомство сыронизировало над поражением информационного узла украинской армии в Киеве, назвав произошедшее принудительным цифровым детоксом.

    Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

    В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

    Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

    Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    27 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»

    Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.

    Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

    Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

    26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.

    В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    27 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области

    Военкор Коц: Освобождение Хрипунов сжало кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Коц объяснил важность освобождения Хрипунов в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц объяснил стратегическое значение освобождения села Хрипуны в Харьковской области, отметив сжатие кольца окружения вокруг группировки противника.

    «Хрипуны – село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 70 человек. Расположено на севере большого котла, заваренного российской армией на северо-востоке Харьковщины», – написал корреспондент в своем Telegram-канале.

    Коц добавил, что населенный пункт находится в полутора километрах к востоку от Малой Волчьей, об освобождении которой Минобороны сообщило 17 сентября. Он уточнил, что Хрипуны брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

    Журналист отметил, что освобождение села еще больше сжимает кольцо окружения, а ближайшие цели – расположенные восточнее села Варваровка и Николаевка. Он подчеркнул, что группировка «Север» «методично режет котел на отдельные очаги сопротивления» для последующего разгрома, а попытки противника деблокировать окруженные силы не принесли результатов.

    Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

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    27 сентября 2026, 18:49 • Новости дня
    Мирошник обвинил главу МИД Украины во лжи об Алешках

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал чудовищной ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал недавнее выступление главы украинской дипломатии, передает РИА «Новости». По его словам, высказывания Андрея Сибиги в ООН о положении дел в Алешках не соответствуют действительности и демонстрируют крайнюю степень лицемерия.

    «Заявление мининдела Киева Андрея Сибиги о ситуации в Алешках на Генассамблее ООН – пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах… Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести», – написал Мирошник.

    Дипломат уточнил, что украинские вооруженные формирования уже более двух лет терроризируют население Алешек. Город находится на освобожденной Россией части Херсонской области в трех километрах от позиций ВСУ на противоположном берегу Днепра. Киевские власти, по его оценке, намеренно пытаются создать искусственную блокаду для местных жителей.

    Украинские войска используют европейские средства для закупки ударных дронов, чтобы блокировать основные дороги, связывающие город с остальной частью Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что целями атак ВСУ регулярно становятся машины скорой помощи, гражданский транспорт, больница и жизненно важные коммуникации. Около десяти дней назад украинские военные обстреляли колонну волонтеров, которые везли людям еду и медикаменты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек.

    Дипломат охарактеризовал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги короткой рифмованной фразой.

    В начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому городу.

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    27 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Хрипуны в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    «Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля», – сообщили в канале военного ведомства в Max.

    В министерстве уточнили, что контроль над Хрипунами был установлен в результате активных наступательных действий российских войск.

    В Минобороны отметили, что продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого.

    За минувшие сутки украинские войска потеряли в кольце окружения до 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Купино, Федоровки, Жовтневого и Малого Бурлука, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области.

    За прошедшую неделю армия России взяла под контроль еще восемь сел в данном регионе.

    Ранее бойцы группировки «Север» пресекли все попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения.

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    28 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине

    ВС России ударили по центрам связи ВСУ и портам в Одессе

    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В Киеве поражены центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также топливные объекты.

    На военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожена инфраструктура. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

    В порту Измаил пострадала инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис» и пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили киевский дата-центр разведки «Датагрупп».

    До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении телекоммуникационных узлов «Киевстар» для военных нужд.

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    28 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    Российские войска зачистили 94 здания в Доброполье
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России освободили десятки зданий в западных и восточных районах Доброполья в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» зачистили 94 здания в Доброполье, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ходе операции уничтожено более 30 украинских военнослужащих. Отмечается, что зачистка проводится в западных и восточных районах города.

    Российские военные применяют оптоволоконные и радиоуправляемые дроны, что дает возможность поражать цели даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

    Окруженные подразделения пытаются наладить снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств, но эти попытки пресекаются.

    Уничтожение путей подвоза боеприпасов и продовольствия лишает противника поддержки. Это ускоряет процесс освобождения города, добавили в министерстве.

    Напомним, российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.

    Подразделения беспилотной авиации пресекли попытки украинской армии вырваться из этого котла.

    Позже расчеты дронов установили полный контроль над воздушным пространством на данном направлении.

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    27 сентября 2026, 18:19 • Новости дня
    Российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли удар по транспортному судну с военной техникой и грузами двойного назначения для украинских войск.

    Успешная атака произошла во время морского перехода корабля, передает РИА «Новости». Транспорт направлялся в порт Одессы, чтобы доставить обеспечение для нужд украинской армии.

    Министерство обороны подчеркнуло, что российские войска продолжают планомерно уничтожать логистические центры и коммуникации противника. Под прицелом находятся и морские суда, работающие в интересах киевских властей.

    «На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт «Одесса» военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», – заявили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью российские беспилотники нанесли удары по портовой инфраструктуре и сухогрузу украинских войск.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили аналогичное судно на переходе морем в Одессу.

    В середине сентября армия атаковала три транспортных корабля с военными грузами в Одесской области.

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    27 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные сорвали две попытки украинских подразделений вырваться из окружения неподалеку от населенного пункта Нефедовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, уточнило Минобороны в Max.

    «Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих», – говорится в сводке военного ведомства.

    В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 300 военных, танк Т-72, американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих и 12 автомобилей.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив более 230 бойцов ВСУ, бронемашину «Казак» и 28 автомобилей. Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанеся урон ряду украинских бригад. В Доброполье штурмовые группы освободили 94 здания, уничтожив более 30 боевиков, при этом попыток прорыва ВСУ из окружения не зафиксировано.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери которого составили до 290 военнослужащих. Подразделения «Днепра» улучшили положение, уничтожив до 45 военных и 19 автомобилей. Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры и цехам по производству дронов в 149 районах. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряд HIMARS и 505 беспилотников.

    Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении.

    Накануне разведчики группировки войск «Запад» обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Харьковской области и уничтожили его в ходе скрытного марш-броска.

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    27 сентября 2026, 23:42 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли отступающих солдат в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование разместило заградительные отряды южнее окруженной группировки в Харьковской области, лишая своих солдат возможности отступить, сообщил командир тактического направления с позывным Пересвет.

    «Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения», – рассказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что ВСУ также внутри котла минами забрасывают тыловые стороны своих позиций, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти.

    Командир также отметил, что окруженная украинская группировка сейчас разделена на три части. К концу сентября потери противника составили около 1 тыс. человек. Пленные украинские военные сообщают, что командиры скрывают от них реальную обстановку на фронте.

    Ранее украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов.

    Офицеры ВСУ начали утаивать от личного состава истинное положение дел в резниковском котле.

    Российские военные пресекли все попытки прорыва противника из окружения.

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    27 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские войска поразили дата-центр украинской армии в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные уничтожили в Киеве центр обработки данных, обеспечивавший украинскую армию интернетом, а в Одессе поразили логистический узел с военными грузами.

    Российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом, передает РИА «Новости». Эта инфраструктура также использовалась для хранения больших объемов баз данных украинской армии.

    «Поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Кроме того, в Одессе был уничтожен логистический центр компании «Новая почта». По данным министерства, этот объект использовался для хранения военных грузов. Вооруженные силы России продолжают атаки на коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в столице Украины.

    Ночью Вооруженные силы России нанесли удар по киевскому центру обработки данных оператора Vodafone.

    Двумя неделями ранее военные поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

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    27 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили 43 украинских беспилотника над пятью областями

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сбив несколько десятков аппаратов над шестью регионами страны и акваторией Черного моря.

    Российские военные в течение дня успешно отразили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости».

    «В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников над пятью регионами и Черным морем.

    17 сентября военные отразили массированную атаку 292 вражеских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты ПВО перехватили 68 летательных аппаратов самолетного типа.

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    28 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    ВС России поразили центр обработки данных «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, которые предоставляли услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    В ходе ночной операции армия России успешно атаковала центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» в Киеве, передает Минобороны.

    Эти организации обеспечивали украинские войска стационарной связью и высокоскоростным интернетом, а также хранили разведывательную информацию.

    Кроме того, в Киеве пострадали объекты топливной инфраструктуры.

    Накануне российские военные уничтожили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком».

    Ранее Вооруженные силы России атаковали дата-центр компании Vodafone в украинской столице, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

    Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова». Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

    Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.

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    28 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары на трех предприятиях на Кубани

    На трех предприятиях Кубани вспыхнули пожары из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников привели к возгораниям на трех предприятиях гражданской инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе региона.

    Массовой атаке БПЛА подверглись несколько муниципалитетов края, сообщает оперативный штаб региона.

    Падение обломков вызвало пожары в Динском, Павловском и Красноармейском районах.

    В результате инцидентов никто не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу десятки тысяч жителей Кубани остались без света после атаки БПЛА. В тот день при атаке беспилотников в регионе погибли три человека.

    В прошлый четверг обломки беспилотника вызвали пожар на предприятии Кубани.

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    28 сентября 2026, 08:51 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле

    ВС России поразили аэродром Васильков и завод «Дунайсудосервис» в Измаиле

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли серию ударов по ключевым объектам военной и портовой инфраструктуры на Украине, включая военный аэродром Васильков и завод «Дунайсудосервис» в Измаиле, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли ночные удары по ряду объектов военной инфраструктуры на территории Украины, сообщает Министерство обороны. В Киевской области поражена инфраструктура военного аэродрома Васильков.

    В Одессе уничтожен логистический центр компании «Новая почта», который использовался для хранения военных грузов. Кроме того, в порту Черноморск нанесен удар по сухогрузу с военным имуществом и грузами двойного назначения, предназначенными для ВСУ.

    В порту Измаил поражена инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис», где обслуживались и модернизировались сторожевые катера. Там же уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в Одессу.

    Накануне российские беспилотники атаковали логистические центры и морские суда украинских войск. Двумя днями ранее под удар попал логистический центр «Новая почта» в Одессе.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

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    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Предательский жест Украины столкнул корейцев между собой

    Не иначе как хамством называют эксперты поведение, которое на уходящей неделе продемонстрировал Владимир Зеленский по отношению к Южной Корее. На какой именно оскорбительный жест киевского руководства обиделся южнокорейский президент Ли Чжэ Мен и какие будут последствия? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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