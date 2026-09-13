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Российские войска поразили логистический центр «Новая почта» под Одессой
Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».
В частности, поражен логистический центр «Новая почта» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.
«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новая почта», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.
Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.
Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.
В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новая Почта» в Одесской области.
Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.
Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.