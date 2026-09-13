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    Сближение Индии и Китая укрепило БРИКС
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    34 комментария
    13 сентября 2026, 18:14 • Новости дня

    Российские войска поразили логистический центр «Новая почта» под Одессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».

    В частности, поражен логистический центр «Новая почта» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.

    «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новая почта», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.

    В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новая Почта» в Одесской области.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.

    13 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии свежих инициатив по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость проведения переговоров для поиска возможных вариантов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.

    «Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.

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    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    В столице Украины прозвучала серия взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии распространило местное издание «Новости Live». Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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    13 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти утвердили список из 24 базовых продуктов питания для тотального контроля ценообразования от производителя до прилавка магазина, о чем сказано в соответствующем документе правительства.

    В список из 24 утвержденных правительством продуктов вошли популярные виды мяса, такие как говядина, свинина, баранина и куры, а также рыба. Кроме того, мониторинг охватит сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку и хлеб, передает ТАСС.

    Среди круп и овощей контроль затронет рис, гречку, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

    Система контроля позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продовольствия от производителя до прилавка магазина.

    Закон о масштабном контроле ценообразования по всей цепочке поставок был принят в августе 2026 года. Документ со списком товаров вступит в силу одновременно с основным законом – 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке. В сентябре цены на овощи борщевого набора взлетели по всей России. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за четыре года.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США, что позволит ей впервые возглавить мировой рейтинг.

    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над соперницей из Белоруссии Ариной Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости». Встреча на хардовых кортах Нью-Йорка завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала три брейк-пойнта из 12 и совершила 24 невынужденные ошибки.

    Соболенко, которая является лидером мирового рейтинга и победительницей турнира 2025 года, ответила шестью подачами навылет и 35 невынужденными ошибками.

    Победа на US Open позволит Рыбакиной впервые в карьере возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив Соболенко с первой строчки.

    После завершения матча Соболенко села на скамейку и несколько раз ударила ракеткой о корт, сломав ее. Когда к ней подошел оператор с камерой, она выругалась на английском языке и потребовала оставить ее в покое.

    Рыбакина и Соболенко встретились на корте 18-й раз, и для представительницы Казахстана этот успех стал восьмым в очных противостояниях.

    Для 27-летней Рыбакиной этот титул стал 14-м в карьере и третьим на турнирах Большого шлема. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, которой удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и US Open в одном сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского US Open. Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    12 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов по порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.

    Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.

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    13 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    @ Alexander Kazakov/Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве ожидают проведения новой встречи представителей России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона выражает надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва разделяет позицию Вашингтона по этому вопросу.

    «Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине. З

    ять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление диалога с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом продолжения контактов между сторонами.

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    13 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.

    Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».

    Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.

    Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.


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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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