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Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио
Россияне заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла, передает РИА «Новости». Серебряные медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие от судей 202,55 балла.
Бронзовые награды достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву с результатом 189,94 балла. Таким образом, отечественные спортсмены заняли все три призовых места.
Этот турнир серии «Челленджер», который завершится 6 сентября, стал первым соревнованием во взрослом разряде для российских фигуристов после решения Международного союза конькобежцев. В июне организация допустила представителей России к международным стартам в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде. На этих же соревнованиях российский одиночник Лев Лазарев одержал уверенную победу с суммой более 250 баллов.