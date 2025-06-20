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Губернатор Пскова рассказал о штрафах родителям за говорящих по-русски детей в Прибалтике
Жители Прибалтики, переселившиеся в Россию, заявили о штрафах за русскую речь детей и запрете российского телевидения.
О случаях притеснения русскоговорящих в прибалтийских странах сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
По его словам, переселенцы рассказали, что родителям в Латвии и Эстонии выписывают крупные штрафы, если их дети говорят по-русски даже на переменах или внеурочное время. Также учителя оказывают давление на русскоязычных учеников.
Ведерников рассказал о семье из Ирландии, которая переехала в Псковскую область, опасаясь изъятия детей ювенальной юстицией. По его словам, у этой семьи уже забрали четверых детей, а будущего ребенка супруга собирается родить в России, чтобы обеспечить ему защиту.
Он отметил, что в странах Прибалтики действует запрет на российское телевидение, а за просмотр или подключение российского ТВ предусмотрены штрафы до тысячи евро и даже уголовная ответственность. Один из телемастеров, помогавших подключать российское телевидение, уже оказался в следственном изоляторе.
В регионе работает центр «Соотечественник», который, по словам губернатора, ежедневно принимает около 30 заявлений. Большинство переселенцев из Прибалтики и других стран остаются жить в Псковской области. Ведерников подчеркнул, что такой наплыв связан с русофобской политикой в странах Балтии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава внешней разведки Германии Бруно Каль заявил о наличии твердых доказательств, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». В Латвии начали уголовное производство против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в содействии России и разжигании национальной розни. Столица Латвии Рига потеряла звание самого густонаселенного города Прибалтики, а латыши массово уезжают за границу, что сопровождается разрушением промышленности в маленьких городах страны.