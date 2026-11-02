  • Новость часаСамолет ВВС США подал сигнал бедствия и совершил посадку во Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США прощупывают путь российскому газу в Европу
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 22:10 • Новости дня

    Путин запланировал вручить премии за укрепление единства 4 ноября в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в День народного единства отметит заслуги граждан, вручив им премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    «Провести 4 ноября 2026 года в Московском Кремле церемонию вручения премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин запланировал проведение Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.

    Журналист Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у главы государства запланировано участие в традиционных мероприятиях.

    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность МЧС

    Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 944 человек

    Путин увеличил штатную численность МЧС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям до 307 944 человек.

    Предельная штатная численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий установлена в количестве 307 944 единицы, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Предыдущим указом главы государства штатная численность МЧС России устанавливалась на уровне 307 101 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте МЧС подготовило проект указа о возможности прохождения военной службы в подразделениях федеральной противопожарной службы.

    В прошлом году президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра МЧС.

    Глава государства назначил руководителя Академии государственной противопожарной службы Вячеслава Бутко заместителем министра МЧС.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин назначил Вайно и Набиуллину в набсовет РФПИ

    Вайно, Набиуллина и Силуанов вошли в состав наблюдательного совета РФПИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новый состав наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), включив в него шестерых государственных деятелей.

    В наблюдательный совет управляющей компании РФПИ вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    Вайно займет пост председателя наблюдательного совета фонда. Согласно опубликованному указу, новые члены совета назначены сроком на пять лет.

    Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев сохраняет членство в наблюдательном совете по своей должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о диалоге Москвы и Вашингтона о возможном снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    В мае спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал о подписании ряда новых соглашений с китайскими партнерами.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

    Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.

    Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

    «Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

    По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

    В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

    Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об аутсорсинге IT на финансовом рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Закон разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений поставок оборудования.

    Банки и другие участники рынка смогут привлекать сторонние организации к обработке информации ограниченного доступа (кроме гостайны), предварительно уведомив об этом Центробанк. Обработка может начаться через 60 дней после отправки уведомления.

    ЦБ по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом установит порядок привлечения организаций для аутсорсинга, их взаимодействия и требования к ним. В случае нарушения Банк России сможет запретить обработку информации на срок до полугода.

    Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о признании цифровых валют имуществом.

    В июле глава государства разрешил Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    В том же месяце российские кредитные организации обязали открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве ж/д пути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

     Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями России и Китая, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Ширина колеи нового пути составит 1435 мм.

    Россия и Китай будут сотрудничать на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности станет точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли 42 совместных документа в ходе визита президента России в КНР.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Дагестана Щукин пообещал Путину выполнить поставленные задачи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Дагестана Федор Щукин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за оказанное доверие и заверил в выполнении всех поставленных главой государства задач.

    Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости». Руководитель региона официально вступил в должность в середине октября.

    «Хотел поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то высочайшее доверие, которое вы оказали мне, за то доверие, которое оказали мне дагестанцы. Это, безусловно, аванс, который необходимо отрабатывать в полном объеме… Все задачи, поставленные вами, будут выполняться», – сказал Щукин.

    Глава республики отметил наличие четкого понимания направлений для дальнейшей корректировки работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о героической службе военнослужащих из Дагестана в зоне специальной военной операции.

    Глава государства лично поздравил Федора Щукина с избранием на должность.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи политиков.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 95-летия Еврейской автономной области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 95-летия образования Еврейской автономной области в 2029 году.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечается, что глава государства постановил принять предложение российского правительства о праздновании юбилея образования Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности помощнику президента Юрию Трутневу за развитие Дальнего Востока.

    В сентябре президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие макрорегиона.

    Мишустин сообщил об утверждении правительством плана социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков допустил общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков рассказал о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться, если оба прибудут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    «С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться: или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в Китае 18–19 ноября. Как отметил представитель Кремля, трехсторонние переговоры по Украине и организация встречи лидеров России, Китая и США не связаны друг с другом.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио рассказал об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о подготовке программы пребывания Владимира Путина на саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации