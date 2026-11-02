Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.8 комментариев
Путин запланировал вручить премии за укрепление единства 4 ноября в Кремле
Президент России Владимир Путин в День народного единства отметит заслуги граждан, вручив им премии за вклад в укрепление единства российской нации.
«Провести 4 ноября 2026 года в Московском Кремле церемонию вручения премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин запланировал проведение Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.
Журналист Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у главы государства запланировано участие в традиционных мероприятиях.