Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Путин утвердил поручения по поддержке русского и национальных языков
Президент России Владимир Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны, подготовленный по результатам недавнего заседания профильного совета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О подписании перечня поручений сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, «Сегодня президент подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России».
Песков добавил, что утвержденный перечень будет опубликован на официальном сайте Кремля. Документ касается мер по поддержке русского языка и языков народов России.
Пресс-секретарь также заявил, что советник президента Елена Ямпольская проведет брифинг, на котором подробно прокомментирует содержание поручений, ответит на вопросы журналистов и затронет другие гуманитарные темы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.
Президент также призвал российские вузы создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы для отделения русской филологии от зарубежной.
Путин поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.