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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 14:29 • Новости дня

    Путин назвал огромной сеть ТПП по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным. Глава государства подчеркнул, что система торгово-промышленных палат объединяет около 57 тыс. организаций.

    В ходе беседы глава государства обратил внимание на масштаб объединения предпринимателей в стране, передает ТАСС

    «Сергей Николаевич, у нас система ТПП объединяет сколько, 130 торгово-промышленных палат региона, да? Это примерно 57 тыс. организаций? Огромная организация», – сказал Путин на встрече с Катыриным. Президент отметил, что столь разветвленная сеть палат действует по всей России.

    Предыдущая рабочая встреча Путина с Катыриным в Кремле состоялась в феврале 2021 года, тогда глава палаты доложил о результатах работы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

    На саммите Россия – АСЕАН в Казани Владимир Путин и лидеры объединения провели закрытый рабочий завтрак с участием Сергея Катырина.

    В ноябре прошлого года делегаты IX съезда Торгово-промышленной палаты приняли решение переизбрать Сергея Катырина президентом организации на очередной пятилетний срок.

    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

    Помимо выпускницы московской школы, впервые за всю историю Единого государственного экзамена, получившей максимальные 500 баллов по пяти предметам, еще восемь выпускников смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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    8 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином работу транспортного комплекса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров.

    Главными темами встречи стали вопросы работы транспортного и топливного комплекса в стране, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьера Александра Новака и министра транспорта Андрея Никитина. Участники также намерены обсудить другие актуальные вопросы текущей повестки.

    Предыдущая встреча главы государства с правительством состоялась в конце июня. Тогда темой обсуждения стало обеспечение российских регионов топливом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение профильного совещания по вопросам транспортного и топливного комплекса.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об удержании крупными нефтяными компаниями стоимости бензина в пределах инфляции.

    Представитель Кремля сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

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    8 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить госорганы топливом без ущерба для россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Бесперебойное снабжение государственных органов и силовых структур горючим необходимо организовать таким образом, чтобы избежать возникновения проблем у обычных потребителей.

    Глава государства на совещании с правительством поднял вопрос баланса на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного снабжения профильных ведомств.

    «Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», – отметил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по вопросам топливного комплекса.

    Для решения возникающих проблем власти сформировали специальный штаб.

    Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны работают на максимальном уровне мощностей.

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    8 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    Кравцов заявил о росте востребованности у работодателей выпускников колледжей

    Уровень трудоустройства выпускников колледжей в России за последние пять лет значительно вырос. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    «Уровень трудоустройства после колледжа за последние пять лет увеличился с 58% до 80%. Поэтому тенденцию мы будем удерживать», – сказал министр, передает ТАСС.

    По данным Минпросвещения России,  в последние годы отмечен рост желающих поступить в колледжи на рабочие и технические специальности: если несколько лет назад выпускники чаще ориентировались на юридические и экономические направления, то сейчас растет спрос на профессии в сфере программирования, машиностроения, медицины и строительства.

    В 2026 году для обучения в колледжах выделено 880 тыс. бюджетных мест – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 56% мест предназначены для подготовки специалистов технического профиля.

    В учреждениях проекта «Профессионалитет» в этом году предусмотрено 277 тыс. бюджетных мест, что на 43,8 тыс. превышает прошлогодний показатель. Доля технических специальностей среди них составляет 62,3%.

    Всего в Минпросвещения ожидают, что в российские колледжи в новом учебном году поступят более 1,4 млн человек. Приемная кампания стартовала 20 июня, к настоящему моменту абитуриенты подали свыше 335 тыс. заявлений.

    Средний конкурс в колледжах составляет около двух человек на место. Для образовательных учреждений проекта «Профессионалитет» этот показатель достигает четырех человек. На отдельные направления спрос оказался значительно выше: на специальности, связанные с геологией, конкурс составляет 15 человек на место, на картографию – 14 человек, на радиотехнические комплексы – 13 человек.

    Напомним, в апреле  2025 года президент России Владимир Путин поручил закрепить «Профессионалитет» в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Соответствующий перечень поручений был опубликован по итогам заседания Совета по науке и образованию.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году для сближения системы среднего профессионального образования с реальными потребностями предприятий. Его задача – обеспечить подготовку специалистов, востребованных экономикой, а также создать условия для укрепления технологической независимости и кадрового потенциала страны. Ожидается, что в 2026 году участниками проекта станут все регионы России.

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    9 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму протокол об упрощении ВТС с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией.

    Глава государства Владимир Путин направил в нижнюю палату парламента протокол о внесении изменений в договор о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен в электронной базе Госдумы.

    «Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года, подписанный в городе Москве 23 декабря 2025 года», – говорится в тексте проекта федерального закона.

    В документе уточняется, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола об упрощении импорта военной продукции из России.

    В прошлом году глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус анонсировал подписание программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

    В феврале 2025 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора об обеспечении гарантий безопасности Союзного государства.

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    9 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с руководителем Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава палаты выступит с докладом у президента, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    Песков также подчеркнул значимость Торгово-промышленной палаты в экономической жизни страны. По его словам, эта структура выполняет важные функции для делового сообщества, оказывая поддержку фирмам и компаниям в различных секторах экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года делегаты съезда Торгово-промышленной палаты переизбрали Сергея Катырина главой организации на пять лет.

    В январе Катырин предложил рассмотреть возможность частичной приватизации компании «Почта России».

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    9 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил оказывать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения.

    Президент России Владимир Путин поручил оказывать методическое и экспертное содействие Международной организации по русскому языку, передает ТАСС. Ответственной за выполнение задачи назначена председатель профильного совета Елена Ямпольская.

    Кроме того, глава государства распорядился включить дисциплину «Русский язык как государственный» в программу высших учебных заведений.

    «Минобрнауки с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты», – говорится в документе. Доклад об исполнении поручения министр науки и высшего образования Валерий Фальков должен представить до 1 декабря 2029 года.

    Также правительству поручено подготовить проект указа об учреждении Дня детской книги и создать общероссийскую организацию «Российское Пушкинское общество», сообщает РИА «Новости».

    Дополнительно будут приняты меры по поддержке русского жестового языка и изданию художественной литературы на языках народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин анонсировал создание образовательного модуля по русскому языку для вузов.

    Российский лидер призвал поддержать носителей русского жестового языка.

    В середине прошлого месяца он распорядился учредить международную премию имени Ларисы Вербицкой за вклад в изучение русского языка.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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