Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Новак: Правительство принимает меры для стабильного топливо-обеспечения потребителей
Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер, который должен поддержать бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок в период повышенного летнего спроса.
Кабинет министров уже принимает все необходимые решения для устойчивого снабжения страны топливом, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливо-обеспечения потребителей», - сказал Новак.
По его словам, подготовлен комплекс мер, ориентированный на дополнительные поставки топлива внутри страны. Особое внимание, как подчеркнул вице-премьер, уделяется нынешнему летнему сезону, когда традиционно фиксируется повышенный спрос на нефтепродукты. Формируемые решения призваны поддержать стабильность рынка и своевременное обеспечение потребителей топливом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на совещании у вице-премьера Александра Новака обсудили ситуацию на топливном рынке и защиту аграриев от возможного скачка цен на горючее.
Министерство энергетики России осуществляет непрерывный контроль за обеспечением внутреннего рынка топливом и стабильностью поставок нефтепродуктов потребителям.
На совещании у Александра Новака участники представили комплекс мер по приоритетному насыщению российского внутреннего рынка нефтепродуктами.