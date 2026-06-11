На совещании у Новака представили меры по насыщению рынка России нефтепродуктами

Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в программе «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Экспертного совета Дмитрий Медведев обозначил семь главных вызовов, которые лягут в основу новой Народной программы партии. Первым из них он назвал демографию и напомнил, что эта тема давно в центре внимания государства и партии, говорится на сайте ЕР.

«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть, по сути, нашему будущему», – заявил он.

Медведев напомнил о национальных проектах в сфере демографии и медицины, которые начали продвигать с 2006 года, и отметил, что уровень младенческой смертности в России сейчас один из самых низких в мире. Вторым вызовом он назвал дефицит кадров и появление новых профессий, подчеркнув необходимость повышать производительность труда и давать людям возможность осваивать новые специальности с устойчивым заработком.

Третьим вызовом председатель партии обозначил неравномерное развитие регионов и поставил задачу обеспечить жителям всей страны равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Четвертым пунктом Народной программы станет внешнеэкономический вызов. Медведев подчеркнул, что в современной истории ни одна страна не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений, и спрогнозировал сохранение этого давления в ближайшие годы.

Отдельный блок программы будет посвящен новому технологическому укладу, включая искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии и робототехнику. По его словам, у России есть все возможности оставаться в числе мировых технологических лидеров, хотя по ряду направлений сохраняются серьезные проблемы. Еще одно направление – идеологический вызов, связанный с сохранением исторической памяти и укреплением ценностных основ России на фоне беспрецедентного информационного давления и попыток «отменить» русскую культуру.

Завершает перечень вызов безопасности: на него, по словам Медведева, Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции и дальнейшим развитием отраслей, обеспечивающих обороноспособность государства. Он напомнил, что старт сбору предложений в новую Народную программу был дан 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, после чего форумы прошли во всех федеральных округах.

Новая Народная программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с конкретными решениями на срок работы будущего состава парламента и блока с идеологическими и ценностными ориентирами, описывающего стратегический образ России. Рамку программы на десятилетия партия намерена представить в июне, а к августу, ко второму этапу съезда, подготовить пятилетнюю Народную программу. Для ее разработки «Единая Россия» создала экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки и высшего образования, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.