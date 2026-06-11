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На совещании у Новака представили меры по насыщению рынка России нефтепродуктами
Участники совещания у Новака представили меры насыщения топливного рынка России
На совещании у вице-премьера Александра Новака представили комплекс шагов по приоритетному обеспечению российского внутреннего рынка нефтепродуктами.
Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, где был представлен «комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами», сообщается на сайте кабмина.
Участники обсудили снабжение потребителей бензином и дизельным топливом, а также динамику цен на основные виды топлива. «Отмечено, что ситуация находится на постоянном контроле», – говорится в сообщении.
Отдельным блоком рассмотрели вопросы обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость стабильных и бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса.
Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей. По их информации, это направлено на полное удовлетворение внутреннего спроса на бензин и дизельное топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в совещании участвовали глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.
Новак инициировал создание детальной прогностической модели российского топливного рынка в региональном разрезе.