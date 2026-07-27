В ДТП в Сочи погибли пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел вечером 26 июля на въезде в тоннель в Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 42-летний мужчина, на полном ходу протаранил бетонное ограждение.

В МВД добавили, что водитель внедорожника превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и столкнулся с порталом тоннеля.

«В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети пяти, 10 и 13 лет», – говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших детей с различными травмами экстренно доставлены в больницу. Проводится проверка.

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