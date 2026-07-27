Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
В ДТП в Сочи погибли пять человек
Внедорожник на высокой скорости врезался в стену тоннеля на дублере Курортного проспекта в Сочи, погибли пять человек, включая троих детей, сообщили в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел вечером 26 июля на въезде в тоннель в Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 42-летний мужчина, на полном ходу протаранил бетонное ограждение.
В МВД добавили, что водитель внедорожника превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и столкнулся с порталом тоннеля.
«В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети пяти, 10 и 13 лет», – говорится в сообщении.
Еще трое пострадавших детей с различными травмами экстренно доставлены в больницу. Проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее в Костромской области жертвами лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком стали двое взрослых и трое детей.
В конце мая при падении минивэна в кювет в Дагестане погиб семилетний мальчик.
В августе прошлого года в Сочи во время экстремального катания на джипах скончались два человека.