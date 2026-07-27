ВСУ атаковали центр для бездомных в Ростове-на-Дону

Tекст: Вера Басилая

Украинская армия совершила нападение на центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону, сообщил в Max Слюсарь.

Во время инцидента внутри находились 43 постояльца и три работника, никто из них не получил травм. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил отсутствие пострадавших среди мирного населения.

«Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме», – заявил глава региона.

В результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

Из-за повреждений зданий власти ввели в двух районах города режим чрезвычайной ситуации.