В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
ВСУ атаковали центр для бездомных в Ростове-на-Дону
ВСУ атаковали центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону, где находились 43 проживающих и три работника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Украинская армия совершила нападение на центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону, сообщил в Max Слюсарь.
Во время инцидента внутри находились 43 постояльца и три работника, никто из них не получил травм. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил отсутствие пострадавших среди мирного населения.
«Были предприняты необходимые меры безопасности, никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме», – заявил глава региона.
В результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.
Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.
Из-за повреждений зданий власти ввели в двух районах города режим чрезвычайной ситуации.