Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов
Два многоквартирных дома, частные домовладения, строящиеся высотные здания, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники повреждены в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в «Максе» глава администрации города Александр Скрябин.
Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в MAX. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.
«В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.
Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.
Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.
Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.