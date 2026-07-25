Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в MAX. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.

«В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.

Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.





Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.





Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.