  • Новость часаВС России поразили логистические центры и цеха производства БПЛА ВСУ
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    Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    39 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    9 комментариев
    25 июля 2026, 12:24 • Новости дня

    Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два многоквартирных дома, частные домовладения, строящиеся высотные здания, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники повреждены в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в «Максе» глава администрации города Александр Скрябин.

    Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в MAX. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.

    «В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.

    Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.


    Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.


    Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.

    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    @ Yurii Rylchuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области

    ВС России нанесли удар по выставке БПЛА под Киевом с представителями ВПК

    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Киевской области, где проходил показ ударных дронов и находились ведущие украинские разработчики и производители беспилотников, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, сообщило Минобороны.

    Российские военные атаковали объект в пригороде Киева высокоточным оружием большой дальности, сообщило в Max Минобороны.

    По данным Минобороны, в момент удара там проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре на территории России.

    В оборонном ведомстве уточнили, что на площадке присутствовали ведущие разработчики и производители дронов. Также там находились представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Именно они занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Ранее факт нанесения удара по выставке БПЛА подтвердил представитель Воздушных сил Украины. Украинский совет оружейников также подтвердил факт поражения места проведения выставки беспилотников.

    Ранее Вооруженные силы России поразили столичные оборонные объекты по сборке ракетного вооружения.

    В середине месяца российские военные нанесли удар по киевскому предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Видео группового удара по выставке в пригороде Киева смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    25 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.

    Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

    Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

    В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.

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    24 июля 2026, 19:27 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ

    ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ

    Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили два буксира в порту Николаева, морское судно типа балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    В ходе успешной операции Вооруженные силы Российской Федерации поразили ключевые логистические узлы противника, сообщает в Max Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами по объектам, задействованным в интересах украинской армии. В результате атаки в Николаевском морском торговом порту были поражены два буксира.

    Кроме того, в районе Затоки и северо-восточнее острова Змеиный атакованы сухогруз и судно типа балкер, которые осуществляли доставку военных грузов в Черноморск. Серьезный урон нанесен инфраструктуре логистического центра в Одессе, где хранилось вооружение. В порту Южный поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и склады военного назначения.

    Ранее в ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

    Двумя днями ранее беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы поразили четыре корабля с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

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    25 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины вдова военного ВСУ передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пакет со взрывчаткой.

    «В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала «людоловам», стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, сел Студенок, Марьино, Садков, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Катериновки, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м.

    Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ дважды пытались контратаковать у Могрицы, но украинские подразделения были уничтожены комплексным огневым воздействием. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении войска «Севера» расширяют полосу безопасности и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцов, Дергачей и Чугуева.

    Штурмовые подразделения российских войск продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

    ВСУ пытаются накапливать резервы в Новой Казачьей, Цуповке, Светличном и Дергачах, однако по пунктам временной дислокации украинских частей отработали российская авиация и расчеты ударных беспилотников, нанеся существенный урон личному составу противника.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 900 м. Стрелковые бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, Белом Колодезе, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка и в районе Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили харьковские Захаровку и Ивашкино.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Штурмовые отряды ВС России вошли в Алексеево-Дружковку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике, оттеснив противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки с позывным Лис.

    О начале боев на подступах к Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки с позывным Лис, передает РИА «Новости».

    «Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта», – заявил он на видео Минобороны России.

    По словам Лиса, штурмовые подразделения российской армии действуют при поддержке отдельных танковых частей и подразделений беспилотной авиации. Он отметил, что при выявлении групп сосредоточения или опорных пунктов противника по ним наносятся удары танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами.

    Лис подчеркнул, что любое движение противника находится под контролем российских войск и «сразу же уничтожается». Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и продвижении российских военных к Дружковке.

    Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к Дружковке.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о безуспешных попытках ВСУ сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к Дружковке.

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    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

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    25 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

    В итоге в порту «Николаев» (украинские госпредприятие (ГП) «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставил предназначенные для обеспечения ВСУ грузы, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Кроме того в порту «Одесса» (ГП «Морской торговый порт «Одесса») были поражены инфраструктурные объекты, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    А в «Измаиле» (ГП «Измаильский морской торговый порт») уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые предназначались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Под удар также попал склад с военным имуществом ВСУ.

    Напомним, накануне ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ.

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

    А до этого беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

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    25 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой дронов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    «Уважаемые жители! Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников», – заявил глава области в «Максе».

    В результате налета есть пострадавшие. Раненых оперативно доставили в медицинские учреждения для обследования, врачи оказывают им всю необходимую помощь, сообщил он.

    На улицах зафиксированы разрушения и возгорания. Последствия ударов ликвидируют пожарные расчеты, на местах продолжают работать спецподразделения.

    Шуваев призвал граждан не подходить к окнам, соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород и Белгородский округ подверглись атакам БПЛА ВСУ, пострадал мужчина.

    Кроме того, в результате удара украинского БПЛА пострадал мирный житель Белгородской области.

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    24 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве

    Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву

    Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры, сообщили СМИ.

    Как пишет Shot, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Прилёты фиксируют в Черниговщине, Троещине, Березани, Василькове и других районах.

    В городе Марганце Днепропетровской области ударом БПЛА «Герань-4» повреждена АЗС «Укрнафта», возник пожар. Заправка обеспечивала топливом украинские подразделения.

    «Дым на месте прилета в Киеве. По подсчетам пабликов, по Киеву применили около десяти ракет разных типов», говорится в Telegram-канале Страна.ua.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что удар пришелся по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения. По его информации, есть разрушения и множество погибших.

    Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик уточнил, что удар наносился по Бучанскому району.

    В порту Измаил Одесской области поражено складское помещение и объекты для хранения военных грузов, включая три склада БЭК и ангар с техникой ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ударили по портам на юге Украины.

    Вооруженные силы России поразили оборонные объекты украинской армии.

    Целями атак стали киевские предприятия по производству ракет и беспилотников.

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    25 июля 2026, 02:28 • Новости дня
    Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries
    Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маркетплейс Wildberries начал перестраивать логистику, чтобы минимизировать задержки, сообщила основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

    «Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», – заявила Ким в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

    Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким.

    Продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам.

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    24 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по выставке

    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка беспилотников, погибли десять человек, еще 100 получили ранения, сообщила прокуратура Украины.

    Украинская прокуратура сообщила, что в результате удара по военной выставке под Киевом десять убитых и 100 раненых, сообщила «Операция Z: Военкоры Русской весны». Удар пришелся по месту проведения выставки беспилотных летательных аппаратов.

    Информацию о двух прилетах по полигону в Киевской области подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «В ближайшее время украинцам нужно реагировать на воздушные тревоги – есть угроза массированного удара», – заявил он.

    Ранее украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве.

    СМИ сообщили, что российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.

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    25 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Лантратова рассказала о трех волнах атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске

    Лантратова: ВСУ били и били по выбегающим учащимся колледжа в Старобельске

    Лантратова рассказала о трех волнах атаки дронов ВСУ на колледж в Старобельске
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированные удары беспилотников по колледжу в Старобельске были спланированы так, чтобы невозможно было спастись, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети – 86 человек в возрасте от 14 до 19-20 лет, прилетели дроны. Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», – заявила Лантратова в интервью ТАСС.

    По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, которые привела Лантратова, спасательная операция на месте трагедии продолжалась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за новых атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила о трех волнах целенаправленных ударов беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске во время эвакуации детей.

    В МЧС России сообщили о гибели 21 человека и о десятках пострадавших.

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    24 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    На полигоне в Киеве в момент удара находились представители спецслужб Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Целью российского удара по объекту в Киеве стали ведущие создатели беспилотников и офицеры украинских спецслужб, готовившие атаки на территорию России, сообщили в Минобороны.

    В Министерстве обороны подтвердили ликвидацию важной цели. «В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.

    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке.

    Вооруженные силы России поразили киевские цеха по сборке комплектующих для дронов.

    До этого российские военные нанесли групповые удары по столичным предприятиям военной промышленности.

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