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Пасечник сообщил о массированном ударе ВСУ по городам ЛНР
Глава ЛНР Пасечник сообщил о массированном ударе ВСУ по инфраструктуре региона
Складские помещения, придомовые территории, коммунальная и гражданская инфраструктура попали под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в муниципалитетах Луганской Народной Республики, пострадавших нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Массированному обстрелу подверглись складские помещения, придомовые территории, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в населенных пунктах региона, передает MAX1. Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил информацию об атаке и отсутствии жертв среди мирного населения.
«Под огнем противника оказались складские помещения в Луганске, придомовые территории частных домов в Стаханове и Старобельском муниципальном округе, пункт пропуска в Свердловском муниципальном округе, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Первомайске, Славяносербском, Троицком, Кременском муниципальных округах. К счастью, обошлось без пострадавших», – сообщил руководитель республики.
Помимо этого, за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили налеты вражеских беспилотников. В небе над ЛНР было уничтожено около 40 аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал служебную машину МЧС в Перевальском муниципальном округе.
Днем ранее в результате ударов дронов по территории республики погибла женщина.
До этого жертвами атаки на легковой автомобиль в районе города Счастье стали три мирных жителя.