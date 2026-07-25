Пасечник сообщил о массированном ударе ВСУ по городам ЛНР

Глава ЛНР Пасечник сообщил о массированном ударе ВСУ по инфраструктуре региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массированному обстрелу подверглись складские помещения, придомовые территории, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в населенных пунктах региона, передает MAX1. Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил информацию об атаке и отсутствии жертв среди мирного населения.

«Под огнем противника оказались складские помещения в Луганске, придомовые территории частных домов в Стаханове и Старобельском муниципальном округе, пункт пропуска в Свердловском муниципальном округе, а также коммунальная и гражданская инфраструктура в Первомайске, Славяносербском, Троицком, Кременском муниципальных округах. К счастью, обошлось без пострадавших», – сообщил руководитель республики.

Помимо этого, за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили налеты вражеских беспилотников. В небе над ЛНР было уничтожено около 40 аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал служебную машину МЧС в Перевальском муниципальном округе.

Днем ранее в результате ударов дронов по территории республики погибла женщина.

До этого жертвами атаки на легковой автомобиль в районе города Счастье стали три мирных жителя.