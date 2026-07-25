Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.0 комментариев
Армении предрекли потерю 80% доходов от экспорта сыра без России
Возможная потеря покупателей из России обернется для армянских производителей падением доходов более чем на 80%, следует из данных национальных статистических служб.
По итогам 2025 года общая прибыль республики от поставок этого продукта за рубеж достигла 16,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Из указанной суммы на долю российской стороны пришлось 13,5 млн долларов.
Россия выступает не просто главным импортером армянского сыра. Это единственное государство, обеспечивающее стабильные ежемесячные закупки на миллионные суммы.
В число других заметных потребителей продукции в 2025 году вошли Соединенные Штаты Америки и Грузия. Их объемы закупок составили 1,8 млн долларов и 670,9 тыс. долларов соответственно.
Напомним, Россельхознадзор ограничит поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.
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Платформа ООН Comtrade допустила потерю Арменией практически всего экспорта овощей при утрате российского рынка.