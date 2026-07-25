Армении предрекли потерю 80% доходов от экспорта сыра без России

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам 2025 года общая прибыль республики от поставок этого продукта за рубеж достигла 16,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Из указанной суммы на долю российской стороны пришлось 13,5 млн долларов.

Россия выступает не просто главным импортером армянского сыра. Это единственное государство, обеспечивающее стабильные ежемесячные закупки на миллионные суммы.

В число других заметных потребителей продукции в 2025 году вошли Соединенные Штаты Америки и Грузия. Их объемы закупок составили 1,8 млн долларов и 670,9 тыс. долларов соответственно.

Напомним, Россельхознадзор ограничит поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

Армянские фермеры устроили акции протеста из-за невозможности сбыта своих товаров в Европе.

Платформа ООН Comtrade допустила потерю Арменией практически всего экспорта овощей при утрате российского рынка.