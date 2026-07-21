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    21 июля 2026, 22:10 • В мире

    Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры

    Армянские фермеры убедились в невозможности замены российского рынка

    Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров. Фактически руководство Армении обмануло своих производителей, пообещав им свободную продажу их товаров в Евросоюзе.

    В Армении проходит целая серия протестов. Так, на юго-западе страны местные фермеры перекрыли международную автодорогу Ереван – Ерсах, ведущую к границе с Ираном. Как сообщает издание NEWS.am, участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов.

    Проблема масштабна: десятки жителей Араратской области жалуются на то, что не могут реализовать тонны готовой продукции. При этом, по словам фермеров, региональные перерабатывающие предприятия отказываются закупать товар. Причина – экспортные сложности.

    Неспокойно и в столице. Там у здания правительства на протест вышли сотрудники рыбоводческих хозяйств, сообщает «Sputnik Армения». Причиной начала демонстрации стали слова министра экономики страны Геворга Папояна о том, что рыбоводные компании республики наконец получили возможность поставлять продукцию в ЕС.

    Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

    Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветы, коньяк, минеральная вода.

    В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном.

    Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Так, глава Союза рыбоводов республики Гор Григорян отметил, что несмотря на обещания возможностей поставок товаров в ЕС, этот рынок до сих пор фактически остается закрытым для частных компаний Армении.

    «Те объемы, которые у нас сейчас есть – 15 тонн живой рыбы, реализовать в Европе нереально. Кроме того, в холодильниках остается продукция, которая была возвращена с границы России», – подчеркнул он во время протестов в Ереване. Предприниматель также добавил, что за последнее время экспорт вырос до 13 тыс. тонн в год и за считанные дни реализовать столь большие объемы в ЕС – нереально.

    «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна.

    Он затеял геополитический разворот в сторону ЕС, где ему пообещали законсервировать власть и помочь расправиться с оппозицией. А расплачиваться за политические амбиции руководства теперь приходится населению», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Когда такой подход не встретил понимания в Москве, Россия закономерно обратила внимание на давние проблемы ветеринарно-санитарного контроля в Армении. Выяснилось, что к местным овощам и фруктам есть масса претензий – от повышенного содержания пестицидов до сельскохозяйственных вредителей. По документам же все выглядело безупречно», – пояснил он.

    «Система оценки соответствия в республике работает со сбоями, и в Россию по факту отправлялась небезопасная продукция. Доходило и до трагедий: в 2024 году человек погиб, выпив минералку «Джермук». Поэтому решение Москвы защитить своих потребителей и закрыть ввоз такой продукции полностью оправдано», – подчеркнул собеседник.

    «Решить проблему можно было бы через нормализацию отношений с Москвой, но Пашинян к этому не стремится.

    Его занимает другое – борьба с политическими противниками. Сначала он устранил карабахский клан вместе с самим Карабахом, а теперь взялся и за других несогласных с «генеральной линией», – добавил политолог.

    «Неудивительно, что армянские фермеры, которым накануне выборов обещали все уладить, остались один на один со своей бедой. Сразу после голосования Пашинян ушел в отпуск на две недели, а его заместители внятного ответа о сроках решения проблемы так и не дали. На фоне борьбы за власть застрявшие фуры с рыбой и овощами оказались для руководства досадной мелочью», – заметил он.

    Единственный выход, который предлагает действующее правительство – переориентация на западные рынки, которые, впрочем, не могут заменить российские прилавки. «Торговые соглашения с ЕС, например, как показывает опыт Украины, Молдавии и Грузии, редко бывают полностью «свободными», – подчеркивает собеседник.

    «Всегда в подобных документах содержится куча оговорок, квот и ограничений. Да и без них проблем хватает, ведь армянская продукция для европейца фактически неизвестна. Это в России местные минералка и коньяк – бренд, а в той же Франции подобные товары максимум экзотика, которую на каждый стол не поставишь», – подчеркивает эксперт. В связи с этим,

    разрыв с Москвой в первую очередь бьет по карманам простых армян.

    Однако правительство Пашиняна постарается уладить ситуацию. «Действия Москвы постараются преподнести как давление на «свободолюбивую» республику. Получится ли у Еревана вынудить граждан забыть о своих кошельках ради сказок о европейском будущем, покажет время», – акцентирует Лизан.

    Тем не менее протесты вряд ли сумеют повлиять на действующую власть. Еще ниже шансы на свержение Пашиняна. «В Армении митинги проходят постоянно. Лишь однажды, в 2018 году, они привели к качественному изменению ситуации внутри страны», – напоминает политолог Николай Силаев.

    Впрочем, социальная ситуация в республике действительно выглядит напряженной. «Общество расколото на две части: половина выступает за действующую власть, другая – за разрозненную оппозицию. Свой вклад в нестабильность вносит и затяжной конфликт вокруг Армянской апостольской церкви», – добавляет он.

    Экспортные проблемы лишь усиливают недовольство.

    «Расчет на то, что европейский и американский рынки заменят российский, не более чем фантазии. Со времен распада СССР народ зарабатывал за счет доступа к прилавкам РФ. Вокруг экономических связей с Москвой выстроилась целая инфраструктура, наладить которую по щелчку пальцев с тем же ЕС просто не выйдет», – уточняет собеседник.

    «Выход на новый высококонкурентный рынок требует времени, ведь все механизмы сбыта приходится отстраивать с нуля. У предпринимателей должно сформироваться понимание правил игры: кому и как везти товар, как оплачивать транспортные и складские расходы, по каким каналам договариваться о грузовиках и вагонах», – перечисляет эксперт.

    «Все это – работа на годы, в то время как значительная часть экспортных групп Армении приходится на скоропортящиеся товары, которым необходима продажа здесь и сейчас. Да и большой вопрос: а будет ли спрос на местную продукцию? Пашинян создает бизнесу слишком много проблем, обещая лишь иллюзорную выгоду в будущем», – заключил Силаев.

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