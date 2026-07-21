«Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

«В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

«При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», – подчеркнул эксперт.

Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

«Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.