Tекст: Антон Антонов

«Даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев. Когда поляки выступили против этого, украинцы начали грубо их оскорблять. Мы отказываемся финансировать Украину, которая поддерживает коллаборационистов с нацистами», – приводит слова спикера ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО!» – добавил он. Его возмутило, что «украинцы еще и обижаются», когда кто-то высказывает недовольство поддержкой «украинских головорезов, которые совершали геноцид», со стороны киевских властей.

Окамура также удивился отсутствию реакции со стороны президента Чехии Петра Павела. Окамура поинтересовался, почему глава государства молчит о том, что его друзья с Украины открыто поддерживают тех, кто убивал чешский народ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Окамура заявил о недопустимости расходования средств налогоплательщиков Чехии на оружие для Украины.

Отношения Варшавы и Киева продолжают стремительно ухудшаться из-за разногласий вокруг Волынской резни. За героизацию ОУН*-УПА* (запрещенные в России экстремистские организации) Владимира Зеленского лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла.

