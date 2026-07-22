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    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    Жителям Крыма решено выделить компенсации за отключения электричества
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    22 июля 2026, 02:34 • Новости дня

    Mysl Polska: Поляки устали кланяться украинским властям

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Польши все больше возмущаются тем, как ведет себя Киев и как их собственные власти продолжают финансировать Украину, пишет Mysl Polska.

    «Поляки уже устали кланяться украинским властям. В то время как президент Кароль Навроцкий пытается создать впечатление скептически настроенного по отношению к Владимиру Зеленскому политика, кабинет премьер-министра Дональда Туска продолжает изыскивать средства для Киева», – пишет Mysl Polska.

    В материале отмечается, что запросы команды Зеленского постоянно растут, а их политическая наглость переходит все границы. Журналисты подчеркивают, что Варшава продолжает спонсировать страну, совершающую откровенно враждебные шаги против Польши. В связи с этим Mysl Polska уверена, что польский народ имеет полное право сказать твердое «хватит» и полностью прекратить поддержку Украины, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис в отношениях между Варшавой и Киевом на украинского лидера.

    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    @ mea.gov.in

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Целенаправленные удары украинских войск по коммерческим логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области могут быть квалифицированы как военное преступление, отметил официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан.

    Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.

    Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.

    «Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.

    При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.

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    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    21 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов

    NZZ: Зеленский начал искать замену главкому ВСУ на фоне протестов

    NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На Украине продолжаются массовые протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова, вынуждая Владимира Зеленского рассматривать возможность смены главнокомандующего армией.

    Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с масштабным политическим кризисом после увольнения главы Минобороны, пишет швейцарская газета NZZ.

    Решение было принято для разрешения конфликта между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским, однако оно вызвало волну возмущения. В Киеве и других городах пять дней подряд проходят митинги с требованием вернуть уволенного чиновника и отправить в отставку военного руководителя.

    Протестующие выходят на улицы с картонными табличками, критикуя методы ведения боевых действий действующего главнокомандующего. По информации издания, Зеленский начал проводить консультации с командирами корпусов и бригад, осознав поспешность своего решения. Уволенный министр после встречи с президентом заявил: «Я верю, что все будет хорошо».

    Глава государства, предположительно, предложил бывшему руководителю ведомства должность координатора по оборонным технологиям, от которой тот отказался. Одновременно с этим рассматриваются кандидатуры на пост нового главкома ВСУ. Среди возможных преемников называют генерал-майора Михаила Драпатого, с которым Зеленский недавно провел совещание, а также молодых генералов Андрея Белицкого и Владимира Горбатюка.

    На фоне политической нестабильности продолжаются интенсивные боевые действия. В минувшие выходные Киев подвергся массированному удару баллистическими и крылатыми ракетами. В свою очередь, украинские беспилотники атаковали логистические центры российского онлайн-ретейлера Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, нанеся ущерб, оцениваемый в миллиард франков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

    Возле украинского посольства в Варшаве прошли акции протеста против отставки главы военного ведомства.

    На фоне массовых митингов Владимир Зеленский допустил смену военного руководства страны.

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    21 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Преподаватель одного из столичных лицеев понесет административное наказание из-за демонстрации детям видеоматериала с русскоязычным озвучиванием на школьном занятии.

    Инцидент произошел после обращения отца одного из учеников, передает РИА «Новости».

    «Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Выяснилось, что на уроке в первом классе педагог включила детям фрагмент анимационного фильма. Звуковое сопровождение ролика было выполнено на русском языке, что вызвало недовольство родителя школьника.

    После смены власти на Украине в 2014 году началась активная кампания по вытеснению русского языка. В 2019 году был принят закон, обязывающий использовать исключительно украинский язык во всех сферах общественной жизни.

    В декабре 2023 года украинский парламент утвердил новые правила для национальных меньшинств. Документ дополнительно ужесточил ограничения на использование русской речи, предоставив при этом послабления для других языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в киевском лицее уволили преподавателя за разговоры с учениками на русском языке. Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за подобные нарушения.

    В июне президент Украины Владимир Зеленский официально лишил русский язык статуса защищаемого.

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    21 июля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом начался пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома», – сообщил Авдеев в «Максе».

    По словам губернатора, в момент удара в квартире никого не было. Никто не пострадал.

    На месте работают экстренные службы, организована эвакуация жильцов. Возгорание, охватившее площадь около 25 кв. м, удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила два атаковавших Севастополь украинских беспилотника.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    21 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», находился в рядах ВСУ и действовал в интересах СБУ, сообщил немецкий телеканал N-tv.

    Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

    В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

    В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

    Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.

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    21 июля 2026, 03:14 • Новости дня
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В настоящее время оперативные и аварийные службы занимаются уточнением информации о возможных последствиях атаки на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали.

    В Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

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    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    21 июля 2026, 07:06 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ за неделю убили 69 мирных жителей России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прошедшую неделю от действий украинских военных погибли 69 мирных жителей России, такие данные приводятся в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника.

    За неделю от ударов украинских боевиков пострадали 433 мирных жителя, ранения получили 364 человека, включая 12 несовершеннолетних, 69 человек погибли, включая двух детей, говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Подавляющее большинство трагических инцидентов связано с применением беспилотной авиации. Именно на удары дронов пришлось 97% всех погибших и пострадавших, что составляет 423 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала о гибели 38 мирных жителей за неделю.

    В начале месяца Мирошник приводил аналогичные данные о жертвах украинских ударов. В июне дипломат фиксировал смерть 43 гражданских лиц от действий ВСУ за неделю.

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    21 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам Украины

    В ночь на вторник Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.

    Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.

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    21 июля 2026, 21:23 • Новости дня
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять в армию для охраны южных рубежей граждан, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании.

    «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, на границе сейчас находятся подразделения сил специальных операций.

    Лукашенко уточнил, что республика не планирует ни на кого нападать, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

    Служба на границе, по его мнению, станет наказанием для нарушителей дисциплины, которым предстоит пройти недельную подготовку. Он добавил, что приказ касается всех чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко рассказывал о встрече с представителями Владимира Зеленского. До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками. На фоне напряженной обстановки белорусский лидер поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

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      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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