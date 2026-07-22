Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Mysl Polska: Поляки устали кланяться украинским властям
Жители Польши все больше возмущаются тем, как ведет себя Киев и как их собственные власти продолжают финансировать Украину, пишет Mysl Polska.
«Поляки уже устали кланяться украинским властям. В то время как президент Кароль Навроцкий пытается создать впечатление скептически настроенного по отношению к Владимиру Зеленскому политика, кабинет премьер-министра Дональда Туска продолжает изыскивать средства для Киева», – пишет Mysl Polska.
В материале отмечается, что запросы команды Зеленского постоянно растут, а их политическая наглость переходит все границы. Журналисты подчеркивают, что Варшава продолжает спонсировать страну, совершающую откровенно враждебные шаги против Польши. В связи с этим Mysl Polska уверена, что польский народ имеет полное право сказать твердое «хватит» и полностью прекратить поддержку Украины, передает РИА «Новости».