Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского», – заявил политик, передает РИА «Новости». «Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», – добавил он.

Туск подчеркнул, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности. По словам польского премьера, его страна больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение и забывать о собственных национальных интересах. «Хорошие отношения между нами отвечают интересам всех, но требуют доброй воли со стороны Киева. Больше не будет так, что только Варшава предлагает доброжелательное отношение», – сказал он.

Он добавил, что политики на Украине уже осознали взаимный вред от дальнейшей эскалации. Туск также подчеркнул невозможность вступления соседней страны в Европейский союз без полноценного примирения: «Сейчас мы ждем шага со стороны Украины. Не может быть Европейского Союза без примирения, но не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять».

В мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее Туск резко осудил героизацию убивавших поляков националистов.

Позже польский премьер-министр рассказал о попытках украинского лидера загладить вину за недавние инциденты.