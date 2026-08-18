Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Россия сократила вложения в американские гособлигации до 27 млн долларов
Объем принадлежащего российской стороне портфеля американских государственных ценных бумаг в июне снизился на 2 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные американского минфина.
Российские вложения в американские гособлигации по итогам июня сократились до 27 млн долларов, передает РИА «Новости».
Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 29 млн долларов.
Согласно статистике американского финансового ведомства, текущий портфель состоит из долгосрочных бумаг на сумму 23 млн долларов и краткосрочных на 4 млн.
В конце мая эти значения составляли 26 млн и 3 млн долларов соответственно.
Список крупнейших держателей американского долга остался неизменным. Лидирует Япония, хотя ее вложения снизились с 1,14 трлн до 1,12 трлн долларов. Вторую строчку занимает Британия с портфелем, уменьшившимся до 939,9 млрд долларов. Замыкает тройку Китай, сокративший объем инвестиций до 633,4 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае портфель российских вложений в американские госбумаги увеличился до 29 млн долларов.
В апреле объем инвестиций России в гособлигации США составил 26 млн долларов.
Москва приступила к резкому сокращению вложений в американский госдолг весной 2018 года.