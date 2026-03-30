Россиянки обжаловали арест после задержания у военной базы США
Две гражданки России, задержанные на базе «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, добиваются освобождения через федеральный суд, требуя признать арест незаконным.
Две гражданки России, задержанные после въезда на военную базу США «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своей депортации и содержания под стражей, передает РИА «Новости». Кристина и Наталия, чьи фамилии не раскрываются, уже около трех месяцев находятся в изоляции в центре для мигрантов Otay Mesa в Сан-Диего под контролем службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE).
Согласно информации агентства, россиянки подали заявления 18 марта в окружной суд Южного округа Калифорнии с требованием признать незаконным их удержание и рассмотреть возможность освобождения. В качестве ответчиков выступают высокопоставленные представители американских властей, в частности, генпрокурор США Пэм Бонди, бывшая глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс и начальник центра Otay Mesa Кристофер Лароза.
Суд уже принял обращения россиянок и запросил у американских властей разъяснения по основаниям задержания. Ответ со стороны властей был предоставлен, и теперь Кристина и Наталия могут направить свои возражения. После этого суд перейдёт к рассмотрению дела по существу и вынесет вердикт без проведения дополнительных слушаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянки Кристина и Наталия более трех месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa в Сан-Диего.
Иммиграционная служба США заявила о нелегальном статусе задержанных у военной базы Кэмп-Пендлтон россиянок и об их содержании под стражей до завершения разбирательства.
Дипломаты России в США поддерживают контакт с иммиграционными властями для выяснения обстоятельств задержания россиянок и соблюдения их прав.