Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что на позициях украинских сил в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике обнаружено значительное количество литературы, пропагандирующей однополые браки и запрещенное в России ЛГБТ-сообщество, передает ТАСС. По информации эксперта, агитационные материалы напечатаны на английском и украинском языках и выпущены в 2025 году при поддержке фонда американского финансиста Джорджа Сороса.

Марочко уточнил, что, согласно заявлениям украинских военнопленных, подобные брошюры в ряды Вооруженных сил Украины передаются западными волонтерами. Вместе с ними поставляются средства защиты от ВИЧ. По словам эксперта, один из сдавшихся в плен бойцов рассказал, что объем подобной гуманитарной помощи в последнее время значительно увеличился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие открыто выражают недовольство появлением в рядах ВСУ иностранных наемников-трансгендеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «фантастических перспективах» Владимира Зеленского после признания на Украине однополых пар.

Международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом, выделила средства на визит Анджелины Джоли в контролируемые Киевом Николаев и Херсон.