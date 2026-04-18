  КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    5 комментариев
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    14 комментариев
    18 апреля 2026, 21:09 • Новости дня

    Стрельба с шестью погибшими в Киеве признана терактом

    Дело о теракте завели после вооруженного нападения на людей в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый расстрел людей и захват заложников в киевском супермаркете, в результате которых погибли шесть человек, квалифицированы как террористический акт.

    Трагедия произошла в Голосеевском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего попытался скрыться в местном супермаркете и захватил заложников. По информации мэра города Виталия Кличко, жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения.

    Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что силовики ликвидировали стрелка при задержании.

    Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале уточнил квалификацию дела. «По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей», – написал он.

    Глава надзорного ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Следователи детально устанавливают мотивы преступника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.

    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    Комментарии (18)
    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    Комментарии (18)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    @ Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) подготовила стратегию на случай отмены санкций против российских команд и их возвращения на международные турниры, заявил глава ассоциации Андрей Шевченко.

    «Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними», – сказал Шевченко, передает RT.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино якобы заявлял, что возвращение российских футболистов пока не рассматривается.

    В феврале Инфантино призывал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Комментарии (19)
    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    Комментарии (13)
    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    Комментарии (5)
    18 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Украинку не пустили в Польшу из-за аномально радиоактивной 100-долларовой купюры
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники польской пограничной службы отказали во въезде украинской путешественнице, перевозившей 100-долларовую банкноту с экстремально высоким фоном излучения.

    Польские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру в 100 долларов, уровень радиации у которой превышал допустимую норму в 1905 раз, пишет украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел при попытке пересечения государственной границы.

    Женщина пояснила, что везла с собой крупную сумму наличными. По ее словам, 10 тыс. долларов предназначались для приобретения автомобиля за рубежом. Однако власти приняли решение отказать ей во въезде на территорию Польши из-за опасной находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными под капотом направлявшегося в Румынию автомобиля. Венгерские правоохранители показали видео процесса подделки накладных для перевозки украинских наличных денег через границу. Польская таможня вернула на Украину 35 вагонов со строительным мусором под видом металлолома.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский не перестанет распространять недостоверную информацию о состоянии важной нефтяной магистрали.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    «Он будет врать, у меня нет сомнений, что нефтепровод поврежден», – заявил глава российской дипломатии во время своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

    Словацкий политик допустил возможность целенаправленного уничтожения магистрали по инициативе украинского лидера.

    Сам глава киевского режима называл прекращение огня главным условием для ремонта трубопровода.

    Комментарии (5)
    18 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Застрелив четырех человек на улице Киева, преступник забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников и спровоцировал взрывом сильный пожар, пишут местные СМИ.

    Трагедия произошла на улице, где злоумышленник открыл огонь по людям, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре человека. Изначально поступала информация лишь об одной жертве, сообщает украинское издание «Новости. Live».

    После атаки стрелок попытался скрыться и забежал в супермаркет «Велмарт». Внутри он взял в заложники посетителей магазина. Здание немедленно оцепили сотрудники украинских силовых структур.

    В ходе противостояния преступник применил неустановленное взрывное устройство. Из-за детонации в торговых залах начался сильный пожар.

    Официальные органы пока не подтвердили детали происходящего, однако в Сети массово распространяются видеозаписи стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Голосеевском районе Киева от пулевого ранения погиб местный житель.

    В прошлом году во Львове вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в магазине.

    В городе Хмельницкий украинский военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    Комментарии (6)
    18 апреля 2026, 07:04 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили над Ленинградской областью за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», – указал губернатор в Max.

    Он добавил, что у порта Высоцк началось возгорание, сейчас его ликвидируют.

    Пока не зафиксировано пострадавших и других повреждений.

    До этого Дрозденко сообщал о восьми сбитых над регионом дронах.

    Также за ночь над Севастополем поразили 22 беспилотника.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Немецкие политики потребовали лишить Киев денег из-за Северных потоков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт потребовали прекратить поддержку Украины.

    Поводом послужил выход книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах «Северный поток». В издании утверждается, что атаки санкционировал лично Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Сам Зеленский санкционировал подрыв «Северного потока». Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» – написала Вайдель в социальных сетях.

    В свою очередь Сара Вагенкнехт также возмутилась продолжением спонсирования украинской стороны. Политик отметила, что власти перечисляют миллиарды из денег немецких налогоплательщиков коррумпированным чиновникам, и призвала положить конец этому безумию.

    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах. В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:28 • Новости дня
    Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленник, открывший огонь по прохожим в Голосеевском районе украинской столицы, был нейтрализован при штурме супермаркета сотрудниками полицейского спецназа Киева.

    Злоумышленник, открывший стрельбу по прохожим, был ликвидирован при штурме магазина сотрудниками полицейского спецназа, передает РИА «Новости». До начала силовой операции переговорщики предпринимали попытки установить контакт с нападавшим.

    «Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Мэр города Виталий Кличко уточнил, что среди десятерых госпитализированных раненых находится один ребенок. Точное количество жертв нападения в настоящее время устанавливается правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что злоумышленник застрелил четырех прохожих на улице Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 03:43 • Новости дня
    У Севастополя уничтожили 22 беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В воздухе поражены 22 БПЛА, по предварительным данным Спасательной службы Севастополя, никто не пострадал, указал губернатор в Max.

    Он добавил, что возгорание, начавшееся из-за сбитого дрона в резервуаре с остатками топлива в Гагаринском районе, не повлияет на ситуацию со снабжением топливом.

    «Никаких запасов топлива там не было», – пояснил глава города.

    Ранее Развожаев сообщал, что в этом районе загорелась емкость с остатками горючего после падения обломков дрона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации