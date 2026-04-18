Стрельба с шестью погибшими в Киеве признана терактом

Дело о теракте завели после вооруженного нападения на людей в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в Голосеевском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего попытался скрыться в местном супермаркете и захватил заложников. По информации мэра города Виталия Кличко, жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что силовики ликвидировали стрелка при задержании.

Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко в своем Telegram-канале уточнил квалификацию дела. «По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей», – написал он.

Глава надзорного ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Следователи детально устанавливают мотивы преступника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.