Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе
Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.
Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.