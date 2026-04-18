Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании
Злоумышленник, открывший огонь по прохожим в Голосеевском районе украинской столицы, был нейтрализован при штурме супермаркета сотрудниками полицейского спецназа Киева.
Злоумышленник, открывший стрельбу по прохожим, был ликвидирован при штурме магазина сотрудниками полицейского спецназа, передает РИА «Новости». До начала силовой операции переговорщики предпринимали попытки установить контакт с нападавшим.
«Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Мэр города Виталий Кличко уточнил, что среди десятерых госпитализированных раненых находится один ребенок. Точное количество жертв нападения в настоящее время устанавливается правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что злоумышленник застрелил четырех прохожих на улице Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка.