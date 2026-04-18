Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленник, открывший стрельбу по прохожим, был ликвидирован при штурме магазина сотрудниками полицейского спецназа, передает РИА «Новости». До начала силовой операции переговорщики предпринимали попытки установить контакт с нападавшим.

«Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», – сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что среди десятерых госпитализированных раненых находится один ребенок. Точное количество жертв нападения в настоящее время устанавливается правоохранительными органами.

