Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

Tекст: Евгений Крутиков

Президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки (НР) США Уильяма Пульте, в последнее время возглавлявшего управление жилищного финансирования (FNFA) и одновременно руководившего знаменитыми ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac.

Официальной причиной отставки предыдущей главы НР Тулси Габбард с поста директора Национальной разведки стала тяжелая болезнь ее мужа. Но многие считают, что реальной причиной ее отставки было то, что Габбард выступала против нападения на Иран, ссылаясь на имевшиеся в ее распоряжении аналитические материалы разведки. Обращает на себя внимание, что Трамп проигнорировал кандидатуру кадрового сотрудника ЦРУ Аарона Лукаса, который ранее работал заместителем главы нацразведки и был самым логичным кандидатом на эту должность после отставки Габбард.

Национальная разведка США – это не в чистом виде разведслужба, а координационный и надзирающий орган, который должен направлять деятельность 18 различных разведывательных агентств США, начиная с ЦРУ, и анализировать получаемую ими информацию. Именно НР должна предоставлять аналитические материалы Белому дому и раздавать задания подчиненным структурам.

Габбард – по своим взглядам «антисистемщица», и были все основания полагать, что ее назначение в 2024 году главой Национальной разведки было для Трампа еще одним ударом в борьбе с «вашингтонским болотом» и «глубинным государством». Поначалу так оно и получалось, например, Габбард, как и директор ЦРУ Рэтклифф, стала массово увольнять сотрудников разведки «старой школы», но в дальнейшем ее, что называется, затянула работа.

Габбард прониклась процессом разведывательной деятельности, стала всерьез относиться к докладам и аналитике. Отсюда и ее позиция по Ирану, как и отказ осудить бывшего директора антитеррористического центра Джо Кента, который подал в отставку из-за несогласия с нападением на Иран. Как результат – она не оправдала надежд Трампа, который в последнее время все более полагается не на развединформацию, а на мнение людей, близких ему по духу.

Уильям Пульте-младший как раз из этой категории. Ему 38 лет, он из богатой семьи застройщиков из Флориды.

Вся его предыдущая жизнь – готовый сценарий для сериала о борьбе наследников в одной семье и компании за огромное наследство. Зависть, интриги, подставы, судебные разбирательства.

Когда-то давно его дед, Уильям Дж. Пульте-старший, основал строительную империю PulteGroup. По классической схеме «американской мечты» в 1950 году он – сын простого страхового агента – с пятью друзьями вскладчину построил пятикомнатное бунгало в пригороде Детройта, которое затем они продали за 10 тыс. долларов. Так и началась строительная империя с многомиллиардным оборотом.

В 2016 году уже престарелый Уильям Дж. Пульте-старший вступил в конфликт с гендиректором своей компании. Внук, Пульте-младший, поддержал в этой борьбе своего деда и был введен в совет директоров. В 2018 году Уильям Дж. Пульте-старший умер, но у него – ревностного католика – было 14 детей, и чтобы определить наследника строительной империи, потребовалось судебное разбирательство. Победил в нем, вопреки ожиданиям, именно наш герой – внук.

Правда, Билл Пульте продержался в кресле председателя совета директоров империи всего два года и в 2020 году был смещен с должности под давлением других членов совета директоров, особенно своего родного отца и тети.

Некоторые судебные иски по этим делам длились аж до 2022 года, включая обвинения в клевете.

Где-то в этот период он и познакомился с Дональдом Трампом на почве благотворительности и общих взглядов. Согласно романтической версии, Билл Пульте написал в соцсети, что подарит две машины ветеранам (у него был благотворительный фонд), если Трамп ретвитнет его пост. Трамп его за это похвалил. По другой версии, Билл Пульте давно спонсировал Республиканскую партию и высказывал взгляды, близкие MAGA.

В 2025 году Трамп назначил его главой FNFA. Первое, что сделал в этой должности Пульте, – установил контроль над знаменитыми ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac, которые исторически контролируют чуть ли не весь ипотечный рынок США. Напомним, что проблемы именно этих двух компаний на почве финансового «пузыря» привели в 2007 году к крупнейшему в истории США ипотечному кризису, да и в целом стали спусковым крючком экономического кризиса 2008 года.

Билл Пульте добился отставки большинства членов советов директоров обеих компаний, отстранил топ-менеджеров и назначил сам себя главой обеих структур. И сейчас он сохраняет за собой эти посты, поскольку американское законодательство позволяет такое государственному служащему.

Другое дело – приставка «и. о.» к должности руководителя Национальной разведки. Есть все основания полагать, что Конгресс ни при каких обстоятельствах не пропустит кандидатуру Билла Пульте на постоянную должность, а с приставкой «и. о.» он может работать без утверждения Конгресса 210 дней. А там мало ли что случится.

Главная претензия к нему – полное отсутствие профессиональных знаний и навыков в какой-либо сфере, кроме строительства, ипотеки и семейных интриг. И это при том, что вообще-то по образованию Билл Пульте – журналист.

Аргументы самого Трампа очень спорны. «Уильям обладает огромным опытом в решении самых деликатных вопросов в Америке, связанных с безопасностью и стабильностью рынков, а также с активами на сумму более десяти трлн долларов в компаниях Fannie Mae и Freddie Mac, что значительно больше, чем 12 месяцев назад. В этот период он останется директором Федерального агентства жилищного финансирования и председателем Fannie Mae/Freddie Mac. Поздравляю директора Пульте!» – написал Трамп в своей социальной сети.

Безопасность и стабильность рынков в Америке – это замечательно, но при чем здесь разведка? Да и вообще вера в то, что человек, ворочающий большими деньгами, может управлять практически всем, что ему дадут в руки, – типично большевистский подход, только в капиталистическом варианте прочтения.

Лидер республиканского большинства Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты) также высказал сомнение в кандидатуре Пульте. «Нам не нужен директор Национальной разведки, который будет использовать разведку в качестве оружия (weaponized), нам нужны профессионалы», – сказал он. Дело в том, что, будучи в должности директора FNFA и главой ипотечных компаний, Пульте несколько раз обвинял противников Трампа (в том числе членов Конгресса, представителей прокуратуры и ФРС) в мошенничестве с ипотекой, используя доступные ему конфиденциальные данные.

Пульте, грубо говоря, повел себя примерно так же, как он боролся за наследство деда: использовал или просто фабриковал доступный ему компромат с целью дискредитировать противников Трампа. И сейчас в США есть мнение, что назначение Пульте в нацразведку связано ровно с тем же: получив доступ к конфиденциальной информации, он продолжит линию по использованию органов государственной власти для устранения противников Трампа лично и MAGA в целом. При этом у самого Пульте, как ни парадоксально, может вообще не быть пока допуска к разведывательной информации, поскольку ранее он ни к разведке, ни к армии, ни к госслужбе отношения не имел.

«Это назначение красноречиво говорит о том, чего президент ожидает от главы Национальной разведки. Вместо того чтобы выбрать уважаемого специалиста по национальной безопасности, способного выносить независимые суждения,

президент назначил чиновника, который продемонстрировал не просто готовность, а рвение использовать государственные полномочия для политического возмездия»,

– заявил сенатор Марк Уорнер, главный демократ в сенатском комитете по разведке.

По совсем уж конспирологической версии, Пульте, помимо всего прочего, должен обеспечить правильность и дозированность рассекречивания разного рода следственной информации. Речь идет не только о таинственных историях типа НЛО или убийства Джона Кеннеди, а о вполне конкретных «файлах Эпштейна», которые способны потрясти основы американского общества куда сильнее, чем война против Ирана.

Все это не имеет никакого отношения к разведке и к разведывательной аналитике. Налицо деградация всей системы НР США, которая работала с 2001 года, когда вся это вертикаль и была выстроена во избежание несогласованности действий всех 18 разведывательных агентств США после терактов 11 сентября. И, уж конечно, это никакая не борьба с системой, «вашингтонским болотом» и «глубинным государством». Скорее перед нами действительно создание Трампом нового инструмента борьбы со своими политическими противниками накануне очередного электорального цикла.