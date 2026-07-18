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    18 июля 2026, 20:10 • В мире

    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец
    @ College of Europe

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией.

    Самое примечательное в будущем спецпредставителе ЕС в Косово Дирке Шубеле то, что он немец. Берлин усиливает свое (и без того определяющее) влияние на Балканах, а усиливает он его обычно перед войной – даже если вдруг не мировой, то очень кровавой. Такая вот плохая примета.

    Германия вернулась в «пороховой погреб Европы» сразу после своего объединения. Кураторство над Балканами воспринималось немецким руководством еще и как возвращение на мировую арену в качестве серьезного игрока. Все ключевые события распада Югославии происходили при его активном и деструктивном (если смотреть на это глазами серба) участии.

    Двухгодичный (с возможностью продления) мандат Шубеля придется на время подготовки к новой бойне. В вооруженных силах Косово прямо так и заявляют: развитие идет по плану, а план в том, чтобы «иметь возможность вести самостоятельные боевые действия к 2029 году». Сама постановка вопроса крайне подозрительно звучит: а чего это вдруг косовары хотят воевать самостоятельно, без своих опекунов из НАТО?

    В то же самое время «опекуны» постепенно покидают край: натовская миссия KFOR, назначившая сама себя следить за порядком, сокращает присутствие и состав, а собственная армия Косова, наоборот, увеличивается. Все хотят, чтобы с виду это происходило полюбовно и никого не пугало, но внутри этих процессов затянувшийся конфликт между Приштиной и всеми остальными. Вообще всеми: Сербией, США, Евросоюзом, НАТО и соседними странами, не исключая Албания. Уж такие это специфически конфликтные люди – нынешние власти Косова.

    В частности, они хотят полного ухода западных войск, чтобы вообще ничто не ограничивало косовскую независимость. В Брюсселе Приштине не доверяют и соглашаться на такое не планируют, однако скандалить сейчас не хотят и приняли тот компромисс, что миссия НАТО будет постепенно сворачиваться, но косовары перестанут требовать ее полной ликвидации. По крайней мере, пока. А на будущее у албанских лидеров, вероятно, такие планы, что они даже Североатлантическому альянсу не понравятся как истинно взрывоопасное.

    Прежде всего, это аннексия, которая без войны не обойдется. То, что называет себя Республикой Косово, рассчитывает заполучить побольше как минимум сербских земель за счет присоединения Прешево и Буяноваца – общин на юге Сербии, где живет много албанцев. А программа максимум – расширится еще и за счет территорий НАТО, как бы фантастично это ни звучало.

    Подобная программа по душе как минимум половине косовских албанцев, что подтверждается на пятых выборах подряд. Около месяца назад запоздало подвели итоги очередной внеочередной парламентской кампании: на первом месте опять партия действующего премьера Альбина Курти «Самоопределение», получившая более 47% голосов. Это при том, что западные «опекуны», которым косовские албанцы всем обязаны, поддерживали другие партии.

    Против Курти и части его окружения ЕС даже ввел персональные санкции, только не помогло: если он и его «Самоопределение» находятся в состоянии войны против всех, значит, они в своей тарелке. Они даже флаг и гимн Косово не признают – только терпят.

    Когда-то партия власти была радикальным и внесистемным движением даже по меркам диковатого Косово, так как не хотело уживаться ни с кем. Противниками «Самоопределения» были сербы и Сербия, НАТО и ЕС, ООН и старые косовоалбанские политики, а свое боевое крещение она пережила уже после войны – на протестах против властей и иностранных миссий, которые (даже натовцы!) обвинялись в потакании сербам. На одной из таких акций получила травму посол США, после чего люди Курти нажили себе врагов еще и в лице американцев, что не помешало впоследствии взять власть и до сих пор ее удерживать.

    Их идеология – экзотичный локалитет, напоминающий об ирландцах из «Шинн фейн». В экономике и части социальных вопросов она ультралевая и популистская, в плане нацстроительства – ультраправая с акцентом на непримиримости, а во внешней политике – экспансионистская. Это убежденные сторонники Великой Албании – объединения в одно государство земель, сейчас входящих в Грецию, Сербию, Черногорию и Северную Македонию. Поскольку западные «опекуны» такое государство строить запретили (а заодно и албанскую национальную символику в качестве государственной в Косово), «опекунов» нужно изгнать, как сербов, полагают в «Самоопределении».

    Партия ведет деятельность не только в Косово, но и в Албании с Македонией, поддерживая близких к себе по взглядам политиков. Это главная причина, по которой Приштина сейчас в конфликте даже с официальной Тираной. По сути косовары пытаются вмешаться в выборы у соседей на стороне оппозиции.

    Себя албанский премьер Эди Рама полагает истинным европолитиком, а косовского коллегу Курти – радикалом и провокатором, кем тот действительно является.

    Переезд в кабинет большого руководителя подействовал на Курти традиционным образом: он стал более умеренным и компромиссным, поскольку реальная политика – это не горло на ультраправых акциях драть. Но все же остался непреклонен и агрессивен настолько, что США запустили «стратегический диалог о заключении стратегического партнерства с Сербией» буквально назло Приштине, а Евросоюз ввел против «Самоопределения» санкции и обвинил в разжигании национальной розни.

    Сейчас эти санкции, правда, уже аннулированы, так как Курти под давлением разрешил живущим на севере сербам избрать своих мэров вместо албанских наместников. Но настрой Запада в целом ясен. С «Самоопределением» ведут дела и изображают прогресс в диалоге, поскольку не могут отстранить от власти: косовские албанцы голосуют за радикальных националистов назло остальному миру   

    Разумеется, именно этого и следовало ожидать. Именно об этом предупреждали Запад, когда решил отторгнуть от Сербии священные для нее земли ради создания албанского квазигосударства: местный извод «шиптаров» – люди неуправляемые. И Запад предупреждениям об опасности великоалбанских идей даже частично внял, вшив в Косово предохранители, включая запрещающую объединяться с кем-либо конституцию. Теперь косоворы спят и видят, как бы от этой конституции избавиться, поскольку она мешает им воевать за великую родину.

    Это то, что отличает их от албанцев Албании, людей куда более спокойных: им больше хочется в ЕС, чем в империю.

    Для косоваров же империя значительно дороже ЕС,

    В будущем президент Сербии Александр Вучич ждет нападения со стороны военного союза из косоваров, хорватов и албанцев, которые когда-нибудь преодолеют свои разногласия (таким, например, образом, что «Самоопределение» преуспеет в том, чтобы привести к власти в Албании своих людей). «Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Ждать подходящего момента, когда во всем мире наступит хаос», – заявил он в марте.

    Единственные возможные меры, которые видит Вучич: накопление гиперзвуковых баллистических ракет, рост военных расходов и еще более ускоренное перевооружение армии, где в сентябре восстановят призыв (правда, пока всего на три недели). То есть подготовка к войне. Очевидно, к той же самой, к какой к 2029 году планирует подготовится Приштина.

    Но шире и громче всех к войне готовится Германия, а часть забот несомненно ляжет на плечи Шубеля. Провозглашенные цели Берлина – не только самая мощная армия в Европе к 2039-му, но и расширение НАТО как инструмента контроля и сдерживания России на все Балканы. Этому противятся сербы и пытаются способствовать албанцы, а значит, все политические и территориальные конфликты будут разрешаться в пользу албанцев.

    Таким же был «немецкий порядок» на Балканах в период Второй мировой и при разделе Югославии. Таков их национальный метод – собирать аборигенных экстремистов в батальоны ради победы немецкого оружия.

    В одних местах больше известна дивизия СС «Скандербег», в других – дивизия СС «Галичина». Но германское определяющее влияние – это всегда к войне. Уже не примета – аксиома.

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