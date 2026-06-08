История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.22 комментария
Партия Курти победила на выборах в Косово
На внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенном Косове движение «Самоопределение» и.о. премьера Альбина Курти получает почти 43% голосов, сообщил ЦИК в Приштине по итогам обработки голосов с 99% участков.
По данным с 99,4% участков, «Самоопределение» получило 42,92%. Демократическая партия Косова заручилась поддержкой 21,06%, Демократический союз Косова – 17,61%, «Альянс за будущее Косова» – 7,18%; другие силы не преодолели барьер в 5%, передает РИА «Новости».
Явка составила 36,88%, что почти на 10% ниже, чем на декабрьских выборах 2025 года. Эти выборы стали третьими с февраля 2025 года и были назначены после того, как парламент не смог избрать нового президента вместо Вьосе Османи, что привело к его роспуску, передает ТАСС.
Особое значение голосование имело для сербской общины, за которой в парламенте зарезервированы десять из 120 мест, еще десять мандатов отведены другим нацменьшинствам. К участию был допущен поддержанный Белградом «Сербский список». Партия заявила о получении 42166 голосов против 41989 в декабре.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович поздравил «Сербский список» с победой в сербских районах и обвинил Курти в попытке лишить сербов мест в парламенте самопровозглашенной республики.
«Подчеркиваю, что в сербских районах «Сербский список» получил абсолютное большинство и все десять мандатов. В это время избирательный инжиниринг Курти по уже опробованному рецепту обеспечивает один мандат для своего слуги Ненада Рашича с помощью албанских голосов, чтобы отнять его у «Сербского списка» и сербского народа», – заявил он.
Для Курти нынешний премьерский срок стал третьим с марта 2021 года, его движение считается фаворитом после победы в декабре 2025 года с результатом 51,1% и 57 мандатами. Теперь «Самоопределению» необходимо убедительное большинство для формирования правящей коалиции.
Всего на 120 мест претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат, а избиркому еще предстоит учесть бюллетени из-за границы и рассмотреть жалобы на ход голосования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России в начале 2024 года обвинил режим Курти в этнических чистках.
Президент Сербии Александр Вучич говорил, что действия властей самопровозглашенной республики Косово направлены на уничтожение и изгнание сербского населения из региона.