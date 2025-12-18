Госдума одобрила ограничения для скрывающихся за рубежом преступников

Tекст: Валерия Городецкая

Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств, которые предложили заблокировать счета и ограничить доступ к государственным услугам тем, кто уклоняется от уголовного наказания, находясь за пределами России, передает ТАСС.

В число ограничений также попадают лица, привлеченные к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, невыполнение предписаний Минюста, а также за действия в поддержку нарушений территориальной целостности страны.

Отдельно отмечается, что в категорию ограниченных лиц попадут участники деятельности нежелательных организаций и те, кто призывает к введению санкций против России или дискредитирует Вооруженные силы страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей».

В мае депутаты поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, совершивших правонарушения против интересов России за ее пределами.