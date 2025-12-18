Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
Госдума одобрила ограничения для скрывающихся за рубежом преступников
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников.
Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств, которые предложили заблокировать счета и ограничить доступ к государственным услугам тем, кто уклоняется от уголовного наказания, находясь за пределами России, передает ТАСС.
В число ограничений также попадают лица, привлеченные к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, невыполнение предписаний Минюста, а также за действия в поддержку нарушений территориальной целостности страны.
Отдельно отмечается, что в категорию ограниченных лиц попадут участники деятельности нежелательных организаций и те, кто призывает к введению санкций против России или дискредитирует Вооруженные силы страны.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей».
В мае депутаты поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, совершивших правонарушения против интересов России за ее пределами.