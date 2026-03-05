  • Новость часаReuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    5 марта 2026, 05:45 • Новости дня

    Посольство поможет задержанному в Колумбии по требованию США россиянину

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульский отдел посольства России в США сообщил об участии дипломатов в судьбе россиянина, которого задержали в Колумбии по американскому запросу.

    «Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии», – сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.

    Там уточнили, что подробностей дела и причин задержания россиянина у дипломатов пока нет, но в случае его экстрадиции в США, они потребуют консульского доступа к задержанному и будут оказывать консульско-правовое содействие.

    В конце февраля полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, которого по запросу США разыскивал Интерпол.

    По версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных в Европе людей. Также его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма без предоставления каких-либо доказательств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Колумбии в августе 2025 года освободил подозреваемого в шпионаже россиянина. Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    3 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

    МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России призвало граждан не планировать турпоездки в страны Персидского залива до окончания боевых действий на Ближнем Востоке.

    Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

    МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

    В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    3 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке на пляжах Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несмотря на произошедшие взрывы поблизости, туристы продолжили отдых на популярных пляжах эмирата, сохраняя привычный ритм досуга, сообщают россияне, отдыхающие в Дубае.

    Турист из Новосибирска Игорь рассказал РИА «Новости» , что 3 марта пляж Dubai Marina был полностью заполнен отдыхающими, и атмосфера там не отличалась от привычной. «Обстановка на пляже Dubai Marina 3 марта: полный пляж людей. Все как в обычные дни», – заявил он агентству.

    По словам туриста, ночью предыдущего дня в районе пляжа были слышны два взрыва. Также собеседник отметил, что звуки предполагаемых разрывов в этом районе слышны довольно регулярно, однако это не отпугивает людей от посещения пляжа.

    Ранее во вторник в Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс туристов из Дубая. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран расширяет зону конфликта на Ближнем Востоке, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами. За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

    До этого Иран нанес удары по ключевым секторам Дубая, включая аэропорты, отели и порты, что подорвало репутацию города как безопасного убежища для международного бизнеса и экспатов.


    3 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Англичане приютили российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

    Семья англичан приютила российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москвичка Полина с мужем и ребенком осталась без жилья после выселения из отеля и из-за проблем с ваучером в ОАЭ, но их временно приютила семья англичан.

    Туристка из Москвы Полина поделилась историей с РИА «Новости», как ее семья оказалась в сложной ситуации в Абу-Даби после выселения из отеля. По словам россиянки, путешествие длилось с 23 февраля по 1 марта, но из-за проблем с ваучером их не оставили в отеле на дополнительные дни.

    «1 марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», – рассказала Полина.

    Полина отметила, что друзья проявили максимум участия, несмотря на бытовые неудобства. Сейчас семья москвичей ожидает решения туроператора и дальнейшей информации о возвращении домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию 1,5 тыс. российских граждан с Ближнего Востока.

    Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и трудностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, возникшие из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Российские туристы в ОАЭ столкнулись с обманными схемами выселения из отелей

    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    4 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане

    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В больнице Джокьякарты в Индонезии скончалась гражданка России, которую унесло океанским течением на пляже Парангтритис, сообщили в местной полиции.

    Полиция Индонезии подтвердила смерть гражданки России Людмилы Папениной в региональной больнице Джокьякарты, сообщает РИА «Новости». По данным местных спасательных служб, инцидент произошёл на пляже Парангтритис 2 марта: 51-летнюю туристку унесло сильным океанским течением, после чего ей не удалось спастись.

    В Управлении водной полиции Джокьякарты отметили, что Папенина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Представитель ведомства в интервью агентству подчеркнул: «Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты».

    В посольстве России в Индонезии также подтвердили факт трагедии и сообщили, что у погибшей не было родственников в России. Все необходимые формальности теперь решают её друзья, которые сопровождали женщину в отпуске. Дипломаты оказывают консультационную поддержку и взаимодействуют с местными властями по вопросам, связанным с процедурой возвращения тела и оформлением документов.

    Ранее координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности трагедии. До этого другой российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    А сильная волна на пляже Найтхон на Пхукете унесла в море еще одного гражданина России.

    3 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Посольство сообщило о переходе 31 россиянина через армяно-иранскую границу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз – Агарак» на армяно-иранской границе в штатном режиме прошел 31 гражданин России, сообщило посольство России в Армении.

    В посольстве России в Армении сообщили, что 31 гражданин России прибыл в Армению из Ирана через контрольно-пропускной пункт «Нурдуз – Агарак», передает ТАСС. Представитель дипмиссии отметил, что переход осуществляется в штатном режиме и никаких проблем не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский, чтобы забрать россиян, пересекших границу Ирана и Азербайджана по земле.

    Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан.

    Борт МЧС ранее вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами.

    3 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Спецборт МЧС вылетел в Азербайджан за россиянами из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский за россиянами, которые пересекли границу Ирана и Азербайджана по земле, сообщили в ведомстве.

    Спецборт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для вывоза российских граждан, покинувших территорию Ирана через наземные пункты пропуска.

    В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что самолет направился в Азербайджан, где на его борт поднимутся граждане России, выехавшие из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан эвакуировал 131 гражданина России из Ирана после ударов Израиля и США.

    Ранее через азербайджанскую границу из Ирана вывезли 39 россиян. А всего для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 граждан России.

    3 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань

    В Казань прибыл второй после приостановки полетов вывозной рейс из Дубая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, рейс выполнила авиакомпания Flydubai.

    Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Казань во вторник днем, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Напомним, что воздушное авиасообщение было временно прекращено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновлено только недавно.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел из Эмиратов в 9.55 по местному времени (8.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 по московскому времени.

    Первый рейс после возобновления авиасообщения по маршруту Дубай – Казань Flydubai прилетел в город ранее во вторник, в 4.12 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка Равиля Иванова, вернувшаяся из ОАЭ в Казань рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере до аэропорта они узнали за десять минут до выезда.

    Также сообщалось, что злоумышленники предлагают российским туристам несуществующие поездки в соседнее государство, пользуясь их стремлением покинуть Эмираты по земле.

    Ранее стало известно, что стоимость вылета из Дубая в Россию достигла 360 тыс. рублей на семью.

    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    3 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет МЧС России прибыл в Азербайджан для эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в Ленкорани для эвакуации граждан России, которые пересекли границу Азербайджана после выезда с территории Ирана.

    Ил-76 МЧС России совершил посадку в Ленкорани, передает ТАСС. Самолет предназначен для эвакуации российских граждан, которые ранее покинули территорию Ирана и прибыли в Азербайджан через соответствующий пункт пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет МЧС отправился из аэропорта Жуковский за россиянами, которые пересекли границу Ирана и Азербайджана по земле. Более 500 россиян подали заявки на выезд из Ирана в Азербайджан. Борт МЧС ранее вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами.

    3 марта 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд Варшавы продлил арест археолога Бутягина до июня

    Суд Варшавы продлил содержание под стражей археолога Бутягина до 1 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, останется под арестом до 1 июня по решению суда, сообщил его адвокат Лукаш Нагурский.

    Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, передает РИА «Новости».

    Решение суда стало очередным продлением меры пресечения, ранее арест был продлен до 4 марта.

    Как сообщил адвокат Адам Доманьский, «наш клиент, несмотря на содержание под арестом, находится в нормальном психофизическом состоянии». Защитники посещают его примерно раз в неделю, поддерживая регулярный контакт.

    В ближайшее время суд должен назначить дату рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Бутягина. По словам адвоката, заседание по этому вопросу должно проходить с обязательным личным участием Бутягина, и его готовят к процессу. Первое и пока единственное заседание по делу об экстрадиции прошло 17 января, когда защита подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, однако оно было отклонено без назначения новой даты слушания. Само дело рассматривалось без участия адвоката.

    Бутягин – известный российский ученый, заведующий сектором отдела античного мира и секретарь археологической комиссии Эрмитажа, автор множества научных публикаций, в том числе по истории античного города Мирмекий.

    Защита археолога Бутягина назвала минимальными его шансы выйти из СИЗО в Варшаве.

    Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

    Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

