Суд Колумбии освободил подозреваемого в шпионаже россиянина

Tекст: Алексей Дегтярев

Вагина освободили из СИЗО в Боготе по решению местного суда, инстанция изменила меру пресечения. При этом рассмотрение дела не прекращено, сказал Мельников ТАСС.

Вагина задержала контрразведка Колумбии в марте 2022 года по подозрению в шпионаже и вмешательстве в президентские выборы.

Доказательства по этим статьям не нашли, и ему предъявили обвинения в мошенничестве при организации ставок. В течение более трех лет содержания под стражей Вагин не признавал свою вину и неоднократно объявлял голодовку, протестуя против преследования и процессуальных нарушений.

Мельников указал, что дело инициировали незаконно, с многочисленными нарушениями: не был обеспечен перевод обвинений, долгое время Вагин находился без адвоката, а по истечении двух лет его должны были освободить по закону.

Также, согласно Конституции Колумбии, военные контрразведчики не имели права возбуждать уголовное дело против гражданского лица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года посольство России в Колумбии заявило, что уголовное дело против Вагина не носит политический характер. Дипломаты подчеркнули, что внимание правоохранителей вызвали именно противозаконные действия экономического характера.