Суд Колумбии освободил подозреваемого в шпионаже россиянина
Сергей Вагин, которого задержали в Колумбии по подозрению в шпионаже и мошенничестве, вышел на свободу после решения суда, сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Вагина освободили из СИЗО в Боготе по решению местного суда, инстанция изменила меру пресечения. При этом рассмотрение дела не прекращено, сказал Мельников ТАСС.
Вагина задержала контрразведка Колумбии в марте 2022 года по подозрению в шпионаже и вмешательстве в президентские выборы.
Доказательства по этим статьям не нашли, и ему предъявили обвинения в мошенничестве при организации ставок. В течение более трех лет содержания под стражей Вагин не признавал свою вину и неоднократно объявлял голодовку, протестуя против преследования и процессуальных нарушений.
Мельников указал, что дело инициировали незаконно, с многочисленными нарушениями: не был обеспечен перевод обвинений, долгое время Вагин находился без адвоката, а по истечении двух лет его должны были освободить по закону.
Также, согласно Конституции Колумбии, военные контрразведчики не имели права возбуждать уголовное дело против гражданского лица.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года посольство России в Колумбии заявило, что уголовное дело против Вагина не носит политический характер. Дипломаты подчеркнули, что внимание правоохранителей вызвали именно противозаконные действия экономического характера.