В Новосибирске и Иркутске нашли пособников иностранных телефонных мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники МВД задержали четырех человек, подозреваемых в обслуживании нелегальных узлов связи. Через эти терминалы проходили звонки и сообщения, нацеленные на хищение средств у россиян, пояснила Волк, передает ТАСС.

В этих двух городах изъято свыше 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты, пояснила она.

Задержанные использовали оборудование для получения доступа к личным данным граждан.

По данным следствия, молодые люди действовали по инструкциям анонимных наставников. Они разместили аппаратуру в арендованных офисах двух сибирских городов и следили за ее бесперебойным функционированием. Техника позволяла злоумышленникам из-за рубежа использовать российские номера для атак на жителей страны. Возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители в Удмуртии пресекли деятельность семерых молодых людей с оборудованием для подмены телефонных номеров. Спецслужбы задержали 19 подозреваемых в организации работы сим-боксов в 12 регионах страны. В Подмосковье полиция поймала мужчину за установку терминалов для анонимных звонков иностранных аферистов.