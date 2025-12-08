В Подмосковье задержали организатора анонимных звонков аферистов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в подмосковной Электростали мужчину, подозреваемого в установке терминалов для пропуска трафика, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленник получил предложение о заработке через мессенджер – ему поручили установить и обслуживать оборудование, которое позволило иностранным аферистам анонимно совершать звонки с российских номеров.

Для осуществления деятельности кураторы арендовали несколько квартир в Электростали на подставных лиц и дистанционно предоставили технические устройства и сим-карты. Подозреваемый начал работать в ноябре 2024 года и периодически перемещал терминалы, чтобы затруднить их обнаружение, сообщает Волк.

При обыске полицейские нашли два GSM-шлюза и более 600 сим-карт, часть которых является уликами по 43 уголовным делам, возбужденных по статье о мошенничестве в разных регионах страны. По словам Волк, с одного устройства ежедневно совершалось более тысячи звонков, за все время было использовано свыше 4,5 тыс. сим-карт.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области, организовавшего работу сим-боксов в Симферополе. Мошенники с Украины совершали звонки россиянам с российских номеров через эти устройства.

До этого в Петербурге задержали местного жителя, который с марта 2025 года арендовал квартиры для работы мошеннических кол-центров за оплату в криптовалюте.