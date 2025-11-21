В Петербурге задержали арендатора квартир под оборудование для мошенников

Tекст: Вера Басилая

Полицейские задержали 50-летнего жителя Петербурга, который, по данным следствия, арендовал квартиры для организации технических центров, используемых мошенниками с Украины, передает ТАСС.

Через эти центры, оборудованные специальным программным обеспечением, ежедневно осуществлялось более 4 тыс. звонков россиянам с целью совершения мошеннических действий.

Правоохранители установили, что мужчина с марта 2025 года арендовал различные квартиры, куда через курьерские службы доставлялось оборудование для дальнейшего его использования в мошеннических схемах. За свою деятельность задержанный получал вознаграждение в криптовалюте – примерно 70 долларов в неделю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). На данный момент его причастность доказана в девяти эпизодах мошенничества в разных регионах России.

Во время обыска у фигуранта изъяты GЅМ-шлюз, ноутбук с программным обеспечением, роутер, а также мобильный телефон с переписками, доказывающими связь с кураторами и его участие в преступной деятельности.

Ранее петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами.

В сентябре в Подмосковье задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами.