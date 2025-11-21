Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
В Петербурге задержали арендатора квартир под оборудование для мошенников
Петербургские полицейские задержали местного жителя, который с марта 2025 года арендует квартиры для работы мошеннических кол-центров за оплату в криптовалюте, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Полицейские задержали 50-летнего жителя Петербурга, который, по данным следствия, арендовал квартиры для организации технических центров, используемых мошенниками с Украины, передает ТАСС.
Через эти центры, оборудованные специальным программным обеспечением, ежедневно осуществлялось более 4 тыс. звонков россиянам с целью совершения мошеннических действий.
Правоохранители установили, что мужчина с марта 2025 года арендовал различные квартиры, куда через курьерские службы доставлялось оборудование для дальнейшего его использования в мошеннических схемах. За свою деятельность задержанный получал вознаграждение в криптовалюте – примерно 70 долларов в неделю.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). На данный момент его причастность доказана в девяти эпизодах мошенничества в разных регионах России.
Во время обыска у фигуранта изъяты GЅМ-шлюз, ноутбук с программным обеспечением, роутер, а также мобильный телефон с переписками, доказывающими связь с кураторами и его участие в преступной деятельности.
Ранее петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами.
В сентябре в Подмосковье задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами.